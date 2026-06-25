Uruguay apunta al duelo con España con la posible vuelta de Giménez y sin Araujo

Este miércoles, los dirigidos por Marcelo Bielsa trabajaron en Playa del Carmen, donde volverán a hacerlo el jueves en horas de la mañana. Por la tarde viajarán a Guadalajara para jugar allí el último partido del Grupo H.

En un video compartido por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) este martes se pudo ver a José María Giménez trabajando en el campo.

Quienes no fueron titulares en el empate frente a Cabo Verde hicieron ejercicios físicos y trabajaron con el balón. Allí apareció el central del Atlético de Madrid vestido con un chaleco celeste al igual que otros jugadores como Nicolás De la Cruz o Darwin Núñez.

El jugador corre con opciones de comenzar como titular, lo que llevaría a Mathías Olivera al lateral izquierdo y haría salir del equipo a Juan Manuel Sanabria.

Este miércoles, la AUF compartió un nuevo video del trabajo de los jugadores en México y allí se pudo ver trabajando a Giorgian de Arrascaeta.

Sin embargo, días atrás, en conferencia de prensa, Bielsa indicó que tanto el centrocampista de Flamengo como Ronald Araujo están descartados para el partido frente a España.

Mientras estaba concentrado con la selección uruguaya en Montevideo, el futbolista de Barcelona viajó a Madrid para llevar a cabo un tratamiento médico por una lesión en el gemelo y retornó el 9 de junio.

Disputadas dos jornadas del Grupo H, España lidera esa zona con cuatro unidades, la Celeste y Cabo Verde tienen dos puntos cada una, al tiempo que Arabia Saudí cierra con una unidad.

En caso de ganar, Uruguay avanzará a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, mientras que si empata podría quedar segundo o bajar al tercer lugar.

En caso de perder también tiene la opción de ser tercero, aunque con muy pocas posibilidades de clasificar a la próxima ronda.