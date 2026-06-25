Walter Clar va al Atlante de México

El Chapecoense, que compite en la Serie A del Brasileirão, anunció la salida de Walter Clar con un emotivo mensaje, en en entendimiento que el lateral-volante surgido en Olimpia, dará un salto en su carrera, sobre todo económico.

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“La Asociación de Fútbol Chapecoense informa oficialmente la terminación del contrato con el atleta Walter Clar. La decisión fue tomada de mutuo acuerdo entre el club y el atleta”, señala parte del comunicado.

La nota añade que “el lateral izquierdo llegó al Chapecoense en agosto de 2024 y jugó 86 partidos oficiales con la camiseta de Albiverde. En este periodo marcó 15 goles y 10 asistencias, teniendo actuaciones decisivas, principalmente en las campañas para permanecer en la Serie B en 2024 y ascenso a la Serie A en 2025”.

La entidad con sede en Chapecó, Santa Catarina, culmina su escrito de esta forma: “Por el periodo de dedicación y trabajo a la asociación albiverde -así como por la identificación creada con el Chapecoense-, el club agradece al profesional y reitera el deseo de éxito en futuros proyectos”.

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El “Chila” Clar militará en el Atlante, que venía compitiendo en la Liga Expansión de México y que retorna a la máxima categoría después de adquirir la franquicia de Mazatlán FC.

La carrera del “colono”, de 31 años, contempla los clubes Olimpia, Rubio Ñu, General Díaz, Luqueño, Independiente de Campo Grande, Sol de América, Boavista de Portugal, Guaraní, Nacional, River Plate de Montevideo, Tacuary y Chapecoense.