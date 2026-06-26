Fútbol Internacional
26 de junio de 2026 a la - 00:00

0-0. Paraguay y Australia empatan al descanso en San Francisco

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Redacción Deportes, 25 jun (EFE).- Las selecciones de Paraguay y Australia empatan este jueves 0-0 al descanso del partido de la tercera jornada del Grupo D que se juega en San Francisco.

Por EFE