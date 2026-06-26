Alexia Putellas se decide por la oferta del London City Lionesses

La jugadora, de 32 años, disponía de diferentes ofertas para continuar su carrera deportiva. Una de ellas procedente del América mexicano, otra de Arabia Saudí, así como unas cuantas de la Liga Estadounidense donde tiene mucho mercado, pero se ha decidido por la oferta londinense por la calidad de la Women's Super League, la Liga femenina de ese país.

También el hecho de que necesita mantener un buen nivel competitivo para mantenerse a tono con la selección española, para el próximo Mundial, así como para poder participar en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En Londres compartirá equipo con sus excompañeras Mapi Leon, Jana Fernández y María Pérez y el anuncio se espera que se realice próximamente una vez cerrados los diferentes aspectos del acuerdo.

El equipo londinense es propiedad de la multimillonaria surcoreana-estadounidense Michele Kang, que también es la máxima accionista del Washington Spirit y del OL Lyoness, por medio de la empresa Kynisca Sports International.

A la espera del anuncio definitivo, Alexia Putellas se encuentra en Venezuela, país que sufrió este jueves dos fuertes terremotos, desde donde envió un mensaje por redes sociales en el que constató su buen estado de salud y su inminente salida del país.