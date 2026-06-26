Dalic: Croacia deberá hacer su mejor partido hasta ahora para batir a Ghana

"Nos espera un partido decisivo para la fase de grupos y la siguiente ronda contra un rival que prácticamente ya ha asegurado su clasificación, que ha jugado dos buenos partidos y no ha encajado ningún gol", afirmó Dalic en rueda de prensa.

"Para tener éxito, debemos jugar mejor que en los dos encuentros anteriores; ante todo, necesitamos estar más concentrados en defensa y ser más responsables para no perder la posesión del balón tan fácilmente", explicó el seleccionador croata, que puntualizó que es indispensable que su equipo mueva el balón "con mayor rapidez" que en la derrota ante Inglaterra (4-2) y la victoria (0-1) ante Panamá.

Con cuatro puntos ya en el casillero, un empate este sábado garantizaría a Ghana al menos la segunda posición del Grupo L, mientras un empate dejaría a los croatas a expensas de lo que hagan otros terceros y una derrota prácticamente los echaría del torneo.

El expreparador del Hadjuk Split consideró que los africanos son "un equipo muy bueno y muy compacto" y que, pese a haber jugado con un bloque bajo en los dos partidos anteriores, podrían cambiar su planteamiento para mañana, una opción para la que asegura que su equipo está preparado.

Dalic subrayó que la victoria por la mínima ante los panameños hace más fácil encarar el encuentro crucial de Filadelfia y que el equipo debe dejar de lado las matemáticas e ir a por todas sin importar cómo afronte el partido el rival pese a ser sabedores de que parten con desventaja por ir por debajo en la tabla.

Por su parte, Ivan Perisic, delentero que compareció también ante los medios, aseguró que la Croacia que lideran él y el capitán Luka Modric aún tiene ganas y energía para llegar lejos en el Mundial.

Perisic, de 37 años y con 156 internacionalidades, consideró que él y el Modric, de 40 y con 200 partidos con la selección 'ajedrezada', deben motivarse "mutuamente" para lograr el pase de ronda y evitar decir adiós a la escuadra nacional.

El jugador del PSV Eindhoven insistió en que gracias al hambre que aún conservan, está seguro de que el equipo puede "llegar más lejos y superar sus límites".

El ex del Bayern Múnich destacó también el tiempo de convivencia que los más jóvenes de la selección, como Luka Vuskovic o Martin Baturina, han podido tener con ellos en este Mundial.

"Tienen mucha suerte de que hayamos permanecido tanto tiempo en la selección; así pueden jugar y ver cómo honramos la camiseta", apuntó Perisic, que consideró esta experiencia positiva para que ellos "luego puedan tomar el relevo y guiar a Croacia hacia nuevas victorias".