Davide Ancelotti aclara una "polémica artificial" sobre Neymar

"Con el objetivo de preservar la armonía del grupo, es necesario aclarar polémicas artificiales. ​Lamento mucho que se haya sacado de contexto una conversación paralela con Paul Clement, totalmente ajena a la sustitución de Neymar", explicó en sus redes sociales.

El ayudante de 'Carletto' se declaró, además, "muy afortunado" por poder trabajar "con jugadores de tan alto nivel profesional y personal como los de la selección brasileña".

"​Sigamos adelante, con unión, respeto, con el máximo compromiso y entusiasmo", añadió, en vísperas de que Brasil se enfrente a Japón en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

En el vídeo que se viralizó se ve a Davide Ancelotti negar con la cabeza en el momento en que el 10 de la Canarinha se prepara para saltar al césped en los últimos minutos del duelo con los escoceses, correspondiente a la tercera jornada del Grupo C.

Fue el retorno del exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain (PSG), que volvió a vestir la camiseta de Brasil casi 1.000 días después, poniendo fin a un sinfín de lesiones que lo mantuvieron apartado de la absoluta desde octubre de 2023.

Sin embargo, algunos aficionados interpretaron que el gesto de Davide Ancelotti era una desaprobación al ingreso de 'Ney' al campo y lanzaron insultos por redes contra el auxiliar técnico y hasta contra su esposa, Ana Galocha, que denunció los hechos públicamente.

Esa presunta animadversión fue negada este viernes por el hijo del exentrenador del Real Madrid de manera tajante.

El lunes, la Canarinha se medirá a Japón en dieciseisavos de final en Houston.

La 'Seleção' ha ido de menos a más en la fase de grupos y está con la moral alta, después de empatar con Marruecos (1-1) y golear a Haití y Escocia por idéntico resultado (3-0).