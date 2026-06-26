Ecuador en el 'Club de los 32' que ya tiene 18 selecciones inscritas

Hasta hoy están listos los cruces Sudáfrica-Canadá, Países Bajos-Marruecos, Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina y Brasil-Japón.

La segunda de las cuatro fechas previstas hasta el 27 de junio, que cierra la actividad en los doce grupos, dejó a Costa de Marfil como escolta del líder Alemania y a Ecuador tercera en el E.

En el Grupo F quedó primero Países Bajos, Japón segundo y Suecia tercero, y en el D, pese a caer hoy ante la ya eliminada Turquía, Estados Unidos ratificó su liderato con Australia y Paraguay a su sombra.

Ya son 18 las selecciones que han asegurado su pase a la siguiente fase. Costa de Marfil, Ecuador, Países Bajos, Japón, Suecia, Australia se sumaron a México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega, Colombia, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Brasil y Marruecos.

Ocho selecciones avanzarán como terceras y a la espera de lograrlo quedó hoy Paraguay en el Grupo D.

Para elegir los ocho mejores terceros, prima el número de puntos y luego la diferencia de goles, los goles marcados, tarjetas acumuladas y la clasificación FIFA, en ese orden.

Estados Unidos con 6 puntos de 9 posibles, y Australia con 4 aseguraron las dos plazas directas desde el Grupo D para la fase de dieciseisavos del Mundial.

Paraguay, tercera, tras un triunfo y un empate, necesitará esperar una combinación de resultados para asegurar uno de los ocho cupos reservados para la selecciones que terminaron en su posición.

Con un saldo negativo de 2 goles y 4 puntos, la Albirroja quedará al margen de la segunda fase con una combinación de ocho resultados: un ganador entre Bélgica y Nueva Zelanda, que Irán gane a Egipto sin golearlo, que Uruguay derrote a España y Cabo Verde a Arabia Saudí.

Además, que empaten Austria y Argelia, que República Democrática del Congo gana a Uzbekistán y Portugal no sea goleado por Colombia. Y, como si fuera poco, que Croacia no pierda con Ghana.

El grupo D lo cerró con 3 puntos Turquía, que llegó eliminada a la tercera jornada, pero se despidió hoy con una resonante victoria por 3-2 sobre el equipo de las Barras y las Estrellas.

El equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino, que jugará el próximo 1 de julio contra Bosnia y Herzegovina, perdió hoy su invicto al presentar en Los Ángeles a un equipo alterno.

Los oceánicos, orientados por Tony Popovic esperan rival de la definición del Grupo G entre Egipto, Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

Con igual cantidad de unidades terminó Paraguay, que tendrá que esperar hasta el sábado a la definición del resto de grupos para saber su destino en la presente Copa del Mundo.

Costa de Marfil entró al 'Club de los 32' con seis puntos como segunda del E, cupo que también tiene Ecuador con cuatro, como una de las ocho mejores terceras al ganar a Alemania, primera de la zona.

De las cuatro sólo quedó eliminada Curazao, con un único punto.

Alemania se medirá el 29 de junio en Boston a uno de los mejores terceros, que saldrá de los grupos A (Corea del Sur), B (Bosnia-Herzegovina), C (Escocia), D (Paraguay) o F (Suecia).

Costa de Marfil, como segunda, se las verá el 30 de junio con Noruega o Francia, dependiendo de quién finaliza segunda del grupo I.

La Tri, tercera, aguarda por su rival en dieciseisavos. Entre las opciones, figuran once posibilidades, a la espera del desarrollo de la última jornada: México, Estados Unidos, Suiza, Inglaterra, Ghana, Croacia, Egipto, Irán, Bélgica, Colombia o Portugal.

Países Bajos avanzó a los dieciseisavos del final como primero del Grupo F, mientras Japón y Suecia también se clasificaron al terminar segundo y tercero, respectivamente.

En dieciseisavos, la selección neerlandesa se medirá con Marruecos el 29 de junio en Monterrey (México), mientras los Samuráis Azules enfrentarán a Brasil ese mismo día en Houston (Estados Unidos) y los suecos jugarían el 30 de junio probablemente ante Francia, si este viernes Les Bleus terminan líderes del Grupo I.

Países Bajos totalizó 7 puntos en el grupo F y cerró su actuación con triunfo por 1-3 frente a Túnez en Kansas City, en tanto que Japón sumó 5 y Suecia 4, al igualar 1-1 en Dallas.