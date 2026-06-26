El día 16 del Mundial, en 5 claves

Un empate sin goles con Australia en la última jornada del grupo D mantiene a Paraguay a la espera, aunque con bastantes opciones, para estar en dieciseisavos de final mediante una de las ocho plazas que otorgan los ocho mejores terceros. En el otro choque del grupo, sin nada en juego, Turquía venció por 3-2 a Estados Unidos, que ya tenía asegurado el primer puesto. Su rival en dieciseisavos será Bosnia-Herzegovina.

La victoria por 1-3 de Países Bajos frente a Túnez resolvió el grupo F a favor del conjunto neerlandés, que termina al frente de su cuarteto y que se medirá a Marruecos en los dieciseisavos de final el Mundial 2026. Japón, cuyo empate 1-1 con Suecia supuso su segunda posición, jugará frente a Brasil, el lunes 29 de junio en Houston. Suecia se clasifica también entre las mejores terceras, con cuatro puntos, a la espera de rival.

España defiende la primera posición del grupo H. Sus cuatro puntos en las dos primeras jornadas lo proponen como líder. Previsiblemente, le bastaría con un empate para mantener ese puesto rumbo a los dieciseisavos de final y evitar a Argentina. Uruguay, en cambio, necesita ganar para no depender de nadie más que de sí misma. Si vence, además, sería previsiblemente primera de grupo. También tienen opciones de pasar tanto Cabo Verde, con dos puntos, como Arabia Saudí, con uno. Todo pasa por el triunfo para cada una de las tres.

Francia y Noruega pugnan este viernes por la primera plaza en el grupo I. Será para el ganador del choque total personificado en dos de los goleadores más grandes del mundo: Erling Haaland contra Kylian Mbappé, además con los dos con cuatro goles ya en el Mundial 2026. A Francia le basta con el empate. A Noruega sólo le vale ganar para ocupar la primera posición. Los dos han logrado el triunfo en sus dos encuentros precedentes en este torneo.