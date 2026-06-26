El mejor amigo de Doku: "Si lo pones en el Barcelona, hará cosas increíbles"

"Creo que Jérémy ganará algún día el Balón de Oro. Si lo pones en el Barcelona, hará cosas increíbles. La Premier League es durísima y aun así consigue destacar prácticamente todas las semanas", dijo Zacarias Antonio en una entrevista concedida antes de que los Diablos Rojos despegaran hacia el Mundial y que publica este viernes el diario belga DH Les Sports +.

Antonio, que fue promesa del Anderlecht y capitán de las selecciones juveniles belgas, dejó el fútbol hace unos meses, con 24 años, y ahora estudia en Amberes para convertirse en pastor.

Conoció a Doku a los siete años, en el equipo de fútbol del Beerschot. Se cayeron bien y sus padres también trabaron amistad.

Luego la vida les alejó y después volvieron a coincidir en las categorías inferiores del Anderlecht a los 15 años y pasaban juntos la mayor parte del día, desde el colegio hasta la residencia.

Antonio asegura que el fútbol de su amigo no ha cambiado desde entonces, aunque fichara por el Rennes con sólo 18 años y de ahí fuera a la Premier con 21.

"Cuando lo veo jugar en el Manchester City, vuelvo a verlo en nuestro primer entrenamiento en el Beerschot. Los mismos regates, los mismos gestos. Todo va más rápido, evidentemente, pero Jeremy sigue jugando el fútbol de la calle. Ve este deporte como un placer", explicó.

No obstante, Zacarias Antonio cree que Doku es incluso mejor jugador del reconocimiento público que tiene y espera que el Mundial sea un buen escaparate para el futbolista.

"Todo el planeta lo va a mirar durante el torneo y él tiene ganas de demostrar de lo que es capaz. Se le considera un muy buen jugador, pero merece un estatus aún superior", comentó su amigo, que es en ese contexto en el que augura que ganará el Balón de Oro y desliza que sería bonito verle jugando en el Barça.

El amigo de Doku reveló también algunas facetas de la personalidad de la joven estrella, un chico "humilde" y creyente que no bebe alcohol, cuida la comida y respeta las horas de sueño.

"Un día compró una cadena con diamantes, muy bonita y muy cara. Solo la llevó al cuello unos días. Me dijo: 'Zac, me la voy a quitar, no quiero ser llamativo'. Le incomodaba mostrarse con eso. Es un tipo normal en el mundo loco del fútbol. No hace locuras con su dinero. Nunca lo verán llegar con un Lamborghini. Podría comprarse uno, incluso varios, pero no siente la necesidad. En cambio, ayuda a muchas personas, pero nunca habla de ello", reveló.

Además, explicó que el internacional belga ha desarrollado en los últimos años una profunda fe cristiana, en parte por la influencia del exdelantero belga del Sevilla y actual ariete del Benfica Dodi Lukebakio, una especie de "hermano mayor" en la vida de Doku y Antonio.

"Creo que Dios le ha ayudado mucho. Hay muchos buenos futbolistas en el planeta, pero Jeremy ya no necesita pensar demasiado; es Dios quien lo guía. Eso le quita mucha presión. No necesita preguntarse si el entrenador está contento, si los aficionados le van a silbar o si la gente va a protestar en redes sociales. Entra en el campo y juega simplemente para hacer feliz a Dios", resumió.

Según Antonio, esa fe religiosa también ha ayudado a Doku a sufrir menos lesiones, porque desde que abrazó la fe casi no pasa por la enfermería.

"Ahora Dios está ahí y casi nunca se lesiona. No es casualidad, en mi opinión", afirmó el predicador.

Zacarias Antonio también habló sobre la esposa de Doku, que recientemente ha sido noticia porque ha dado a luz al primer hijo de ambos y el futbolista abandonó la concentración de los Diablos Rojos y se perdió un partido de la fase de grupos para asistir al nacimiento en Londres.

"Shireen también es creyente y eso era importante para Jeremy. Dios le ayudó a encontrar a una mujer ideal. Estuve en su boda y fue un momento muy bonito", rememoró.