España supera la primera fase por tercera edición seguida y duodécima en su historia

Ha ido más allá de la primera instancia en Sudáfrica 2010, cuando se proclamó campeona del mundo; en México 1986, Estados Unidos 1994 y Corea y Japón 2002, cuando fue eliminada en los cuartos de final; en Italia 1934 y 1990, Alemania 2006, Rusia 2018 y Catar 2022, cuando cayó en octavos; en Brasil 1950 y España 1982, cuando su límite fue la segunda fase; y ahora, en Estados Unidos, Canadá y México 2026, a la espera de su recorrido desde ahora en adelante.

En cambio, falló en la clasificación en la fase de grupos en cinco ocasiones (Chile 1962, Inglaterra 1966, Argentina 1978, Francia 1998 y Brasil 2014), mientras que no participó en el torneo en otras seis ocasiones, la más reciente en Alemania 1974, junto a Uruguay 1930, Francia 1938, Suiza 1954, Suecia 1958 y México 1970.

En total, España, que compite en el Mundial por decimotercera edición consecutiva, suma 70 partidos, con 33 victorias, 18 empates y 19 derrotas. Ha marcado 113 goles, con David Villa como máximo anotador, con nueve aciertos a lo largo de tres ediciones diferentes (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) y ha recibido 75.

- Italia 1934: 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 4 goles a favor y 3 en contra. Eliminada en cuartos.

- Brasil 1950: 6 partidos, 3 victoria, 1 empate, 2 derrotas, 10 goles a favor y 12 en contra. Eliminada en la 2ª fase.

- Chile 1962: 3 partidos, 1 victoria, 0 empates, 2 derrotas, 2 goles a favor y 3 en contra. Eliminada en 1ª fase.

- Inglaterra 1966: 3 partidos, 1 victoria, 0 empates, 2 derrotas, 4 goles a favor y 5 en contra. Eliminada en 1ª fase.

- Argentina 1978: 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 2 goles a favor y 2 en contra. Eliminada en 1ª fase.

- España 1982: 5 partidos, 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas, 4 goles a favor y 5 en contra. Eliminada en 2ª fase.

- México 1986: 5 partidos, 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, 11 goles a favor y 4 en contra. Eliminada en cuartos.

- Italia 1990: 4 partidos, 2 victorias, 1 empate, 1 derrota, 6 goles a favor y 4 en contra. Eliminada en octavos.

- Estados Unidos 1994: 5 partidos, 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, 10 goles a favor y 6 en contra. Eliminada en cuartos.

- Francia 1998: 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 8 goles a favor y 4 en contra. Eliminada en 1ª fase.

- Corea y Japón 2002: 5 partidos, 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas, 10 goles a favor y 5 en contra. Eliminada en cuartos.

- Alemania 2006: 4 partidos, 3 vitorias, 0 empates, 1 derrota, 9 goles a favor y 4 en contra. Eliminada en octavos.

- Sudáfrica 2010: 7 partidos, 6 victorias, 0 empates, 1 derrota, 8 goles a favor y 2 en contra. Campeón.

- Brasil 2014: 3 partidos, 1 victoria, 0 empates, 2 derrotas, 4 goles a favor y 7 en contra. Eliminada en 1ª fase.

- Rusia 2018: 4 partidos, 1 victoria, 3 empates, 0 derrotas, 7 goles a favor y 6 en contra. Eliminada en octavos.

- Catar 2022: 4 partidos, 1 victoria, 2 empates, 1 derrota, 9 goles a favor y 3 en contra. Eliminada en octavos.

- Estados Unidos, Canadá y México 2026: 4 partidos, 2 victorias, 1 empate, 0 derrotas, 5 goles a favor y 0 en contra.

. TOTAL: 70 partidos, 33 victorias, 18 empates, 19 derrotas, 113 goles a favor y 75 en contra.