Fallo en el 0-1 de Muslera, cambiado al descanso

El gol pareció responsabilidad suya, más allá del terreno o la sorpresa del tiro del centrocampista del Atlético de Madrid. Era un balón que debió ser suyo. No lo atrapó. Ni siquiera la despejó. Su estirada, vencido para alcanzar la pelota, fue una pifia, cuando le sobrepasó y se alojó en la red de su portería entre el lamento y la frustración del guardameta, consciente del error, con el enfado de Bielsa.

A la vuelta del vestuario, Muslera ya no apareció sobre el terreno. El cartel de los cambios, el ‘1’ por el ‘23’, delató su sustitución por Sergio Rochet, quien había sido el portero titular en el Mundial de Qatar 2022 y en la transición posterior hasta una lesión.

Suplente en todo el torneo, fue el elegido para la segunda parte enmendar los errores de Muslera en el segundo acto.

Muslera ha disputado 137 encuentros con la selección de Uruguay, con la que ha estado presente en cinco Mundiales. Cuatro de ellos los jugó como titular. Así fue en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. En la lista en Qatar 2022, Diego Alonso, el entonces seleccionador, eligió de titular a Sergio Rochet.