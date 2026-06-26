Francia pasa como líder, Noruega como segunda y Senegal espera como tercera

Redacción deportes, 26 jun (EFE).- La selección de Francia entra en dieciseisavos de final como primera del grupo I, con Noruega como segunda y enfrentada en esa ronda a Costa de Marfil, mientras que Senegal espera resultados para comprobar si le vale o no con tres puntos para avanzar entre las ocho mejores terceras a las eliminatorias del Mundial 2026.