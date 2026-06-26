Queiroz niega que Ghana sea ultradefensiva y pide estar "totalmente alerta" contra Croacia

En una rueda de prensa celebrada en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, donde mañana se disputa el partido de la tercera jornada del grupo, varios periodistas preguntaron a Queiroz por el estilo del equipo durante el torneo, a lo largo del cual ha promediado una posesión del balón de algo más del 30 %, una de las más bajas.

Queiroz dijo que no le interesa hablar de estilos y que su único objetivo es la victoria de Ghana en cada partido e insistió en que en la segunda jornada, cuando se logró un 0-0 ante Inglaterra, lo que su plantel hizo fue "atacar".

"Jugamos el partido 90 minutos atacando; atacando a los jugadores, atacando los espacios, atacando el balón, atacando el tiempo, reduciendo el tiempo, reduciendo el espacio durante 90 minutos para el equipo inglés. Así que este es un enfoque mental poderoso cuando no tienes el balón y tienes que tener esta actitud de ataque", explicó el exténico del Real Madrid, que volvió a felicitar a sus jugadores por el partido.

El portugués dijo al término de la comparecencia que quería disculparse con Croacia "por la falta de atención durante esta conferencia de prensa" hacia el rival de Ghana en la cita de mañana.

"Mis últimas palabras son precisamente para enfatizar que mañana jugamos contra un gran equipo con mucha experiencia, con jugadores que han jugado Mundiales y Eurocopas", afirmó Queiroz, un entrenador que evita hablar de jugadores en términos individuales, pero que elogió al capitán croata, Luka Modric, que mañana podría disputar su último partido mundialista si Croacia no gana.

"Tenemos que estar totalmente alerta para jugar contra un equipo que es muy sólido", puntualizó el que también fuera seleccionador de Irán, que dijo que los balcánicos merecieron más en su derrota por 4-2 ante los ingleses y que es consciente de que los croatas "necesitan el resultado" para asegurarse el pase a dieciseisavos.

Con cuatro puntos ya en el casillero, un empate mañana garantizaría al menos la segunda posición para Ghana, mientras que dejaría a los croatas, que ahora solo tienen tres puntos, a expensas de lo que hagan otros terceros.

Al ser preguntado por la posibilidad de terminar segundo de grupo -lo que supondría jugar en Toronto- y de que las autoridades de Canadá vuelvan a vetar la entrada del centrocamista Thomas Partey, que encara un juicio por violación y abusos sexuales, Queiroz insistió en que no está de acuerdo con la decisión del país norteamericano y dijo que es a sus autoridades de inmigración a las que hay que preguntarles por su decisión de prohibir la entrada del jugador del Villarreal.