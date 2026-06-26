Tuchel: "Este formato del Mundial es una oportunidad para países más pequeños"

"A todos nos gustaría jugar más rápido una vez que comienza el torneo, y tener todo un poco más condensado, pero no se puede por la cantidad de equipos que participan, así que nos adaptamos", expresó Tuchel en la rueda de prensa previa al Panamá-Inglaterra de este sábado en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

"Este formato es una gran oportunidad para equipos que son nuevos en la Copa del Mundo. Tenemos que respetar eso y honrarlo. Es un gran torneo para ellos. Estamos malacostumbrados porque nuestras naciones son grandes y poderosas en el torneo, pero los países más pequeños o menos favorecidos pueden aprovechar esta oportunidad", afirmó el seleccionador de Inglaterra.

Preguntado por la lesión de Reece James, Tuchel confirmó que el lateral derecho titular de los Three Lions no viajó a Nueva York y se perderá el partido contra Panamá, además del de dieciseisavos.

"Es una lesión leve en los isquiotibiales. No pudo entrenar en los dos últimos días. Su evolución va día a día. Creemos que podrá estar para los octavos de final", dijo Tuchel.

Inglaterra atraviesa problemas en el lateral derecho. A la baja de Reece James, capitán del Chelsea, se suma la ausencia de Tino Livramento, quien quedó fuera de la lista la noche antes del inicio del torneo por una lesión en el gemelo. Tuchel llamó como sustituto a Trevoh Chalobah.

Trent Alexander-Arnold, lateral derecho del Real Madrid, no fue convocado por Tuchel en la lista mundialista.

"(Elliot) Anderson tuvo molestias y Declan Rice no entrenó, ambos sintieron problemas tras el partido contra Ghana, pero tienen tiempo para recuperarse. Todos menos James están disponibles para mañana. Estoy muy feliz con mi equipo", agregó Tuchel.

Sobre el partido que les enfrenta a Panamá, Tuchel comentó que se trata de un duelo "cerrado contra un equipo que es muy difícil romperle las líneas y que casi no concedieron tiros a portería contra Ghana y Croacia".

"No es la nación de fútbol más glamurosa ni la más famosa, pero son un equipo fuerte. Vienen en el papel de menos favoritos, pueden jugar sin ninguna presión", destacó el técnico teutón.

Inglaterra buscará ganarle a una ya eliminada Panamá, como ya lo hizo en Rusia 2018 endosándole una goleada de 6-1, y pasar como primera del grupo L.

Ghana, que jugará contra Croacia, podría terminar primera si gana a Croacia y consigue una diferencia de goles mejor que los ingleses, aunque los Three Lions sumen los tres puntos.