Fútbol Internacional
27 de junio de 2026 a la - 18:50

0-0. Sin novedad en el frente

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Redacción Deportes, 27 jun (EFE).- La eliminada selección de Panamá y la de Inglaterra, que busca cerrar la fase de grupos en la cima del L, igualan sin goles al término del primer tiempo del partido de la tercera y última jornada que juegan este sábado con casa llena en el MetLife Stadium de East Rutherford.

Por EFE