Alivio moderado

Las pruebas radiológicas a las que se sometieron en un hospital de Chattanooga (Tennessee) a primera ahora de la tarde descartaron lesiones graves. Noticia que provocó alivio en la expedición, aunque, eso sí, moderado.

Yeremy Pino sufre un "esguince acromioclavicular" y se descartó fractura en la zona, mientras que Nico Willaims sufre "sufre una lesión muscular en el aductor derecho".

Alivio porque no está descartada su vuelta con el equipo si España avanza rondas y se clasifica para las instancias finales, en un camino de eliminatorias que arrancará el 2 de julio en Los Ángeles ante Austria o Argelia, dependiendo de quien quede segunda del Grupo J.

Pero sin ser total, ya que la selección española pierde a dos jugadores en posiciones en las que no está sobrado: los extremos. Sin Nico Williams ni Yeremy Pino, además de la baja de un Víctor Muñoz que recayó de la lesión con la que arrancó el Mundial, Luis de la Fuente solo cuenta con Lamine Yamal como jugador de banda puro, y el del Barcelona aún no está para disputar 90 minutos al máximo nivel.

75 minutos aguantó frente a Uruguay, en un partido menos lúcido y peligroso que en los 45 que estuvo sobre el césped contra Arabia Saudí. Sin embargo, los cinco días de entrenamientos hasta el siguiente partido invitan a que Lamine Yamal mejore su estado de forma.

También un Víctor Muñoz que, según apuntó en una entrevista con la Agencia EFE el pasado jueves, confía en estar disponible en dieciseisavos o en octavos de final. En cualquier caso, como recurso desde el banquillo al haber disputado solo 90 minutos desde el pasado 26 de abril, fecha tras la que encadenó lesiones que le cortaron el ritmo.

Situación de emergencia en los extremos después de un partido ante Uruguay en el que la dureza en las entradas de los futbolistas dirigidos por Marcelo Bielsa no fue castigada acorde por el árbitro, el estadounidense Ismail Elfath. Así es el sentir de la expedición.

Reflejo de ello es la patada de Nicolás de la Cruz por detrás a destiempo a Nico Williams, que acaba provocando la lesión, y se saldó con una tarjeta amarilla ante la incredulidad del propio Nico y sus compañeros.

Por otro lado, Agustín Canobbio fue expulsado ya en el minuto 95 tras una entrada con los tacos por delante sobre Pau Cubarsí. La agresividad del futbolista de Fluminense no fue entendida por algunos futbolistas, como un Marc Cucurella que fue golpeado en dos ocasiones, sin señalar falta, por Canobbio. En una de ellas, la imagen fue compartida por Uruguay en sus redes sociales.

Los futbolistas españoles rebajaron la tensión en sus declaraciones tras el partido aludiendo a un concepto común: Uruguay se jugaba la clasificación, sin éxito, y por ello su mayor intensidad. Sin embargo, este ímpetu deja a España clasificada para dieciseisavos de final, pero con dos lesionados para afrontar las eliminatorias.