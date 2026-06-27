Bielsa afirma que los goles recibidos por Uruguay "eran evitables" y asume responsabilidad

"Las preguntas no persiguen respuesta, buscan volcar sobre mi toda la decepción. Eran goles evitables, eso es parte del juego", aseveró en rueda de prensa tras perder 1-0 frente a España y quedar eliminados del Mundial en primer fase.

"El responsable soy yo", remarcó Bielsa.

El seleccionador argentino indició, no obstante, que el partido entre Uruguay y España fue "muy parejo" y que deberían "haberlo empatado".

Sobre la sustitución del portero Fernando Muslera, quien cometió un error en el gol de España, Bielsa remarcó que el cambio fue a petición del propio jugador y señaló que el relevo de Federico Valverde, uno de los mejores jugadores uruguayos, se debió a cuestiones tácticas.

"Muslera decidió él salir en el entretiempo y a Valverde lo sustituí por Federico Viñas porque pretendí darle una potencia al ataque respondiendo a la característica del jugador que ingresa y el futbolista que sale", señaló.

Como hace tres años y medio en Catar 2022, cuando consumó su eliminación pese a su triunfo final sobre Ghana, la selección de Uruguay volvió a fallar en el acceso a las eliminatorias del Mundial por segunda edición seguida; un hecho nunca visto a lo largo de su historia, cuando jamás fracasó consecutivamente.