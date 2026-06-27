'Bubista' lidera la fiesta y acude a rueda de prensa envuelto en una bandera de Cabo Verde

"Todavía está fresco, por supuesto que pensamos en todo esto, pensábamos que era una oportunidad llegar a este punto. Pensábamos que era posible. El equipo tenía este ánimo de mostrar esto a todo el mundo, estamos muy orgullosos de pasar a la siguiente fase. Somos un país pequeño pero luchamos por lo que queremos lograr", dijo Leitao Brito.

Cabo Verde avanzó como segundo de grupo y será rival de Argentina en la fase de eliminación directa.

"Es un orgullo poder medirnos con Argentina. Argentina es un país donde tenemos lazos históricos, muchos caboverdianos han emigrado a Argentina, pero es nuestra voluntad hacer las cosas según nuestra identidad", afirmó.

"Vamos a jugar con responsabilidad, sabiendo que Argentina tiene a Messi, que para muchos es el mejor de todos los tiempos. Por supuesto, para todos los caboverdianos es motivo de alegría. Poder jugar contra Argentina y Messi en una eliminatoria es excelente", prosiguió.

Brito insistió en la receta que llevó a su equipo al pase de ronda.

"La unión de nuestro equipo, mucha fuerza mental" dijo.