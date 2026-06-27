Fútbol Internacional
27 de junio de 2026 a la - 00:20

'Bubista' lidera la fiesta y acude a rueda de prensa envuelto en una bandera de Cabo Verde

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Houston (EE.UU.), 26 jun (EFE).- Pedro Leitao Brito 'Bubista', seleccionador de Cabo Verde, acudió este viernes a la rueda de prensa posterior al partido empatado 0-0 en Houston contra Arabia Saudí, que entregó a su equipo el pase a los dieciseisavos de final del Mundial, envuelto en una bandera de su país.

Por EFE

"Todavía está fresco, por supuesto que pensamos en todo esto, pensábamos que era una oportunidad llegar a este punto. Pensábamos que era posible. El equipo tenía este ánimo de mostrar esto a todo el mundo, estamos muy orgullosos de pasar a la siguiente fase. Somos un país pequeño pero luchamos por lo que queremos lograr", dijo Leitao Brito.

Cabo Verde avanzó como segundo de grupo y será rival de Argentina en la fase de eliminación directa.

"Es un orgullo poder medirnos con Argentina. Argentina es un país donde tenemos lazos históricos, muchos caboverdianos han emigrado a Argentina, pero es nuestra voluntad hacer las cosas según nuestra identidad", afirmó.

"Vamos a jugar con responsabilidad, sabiendo que Argentina tiene a Messi, que para muchos es el mejor de todos los tiempos. Por supuesto, para todos los caboverdianos es motivo de alegría. Poder jugar contra Argentina y Messi en una eliminatoria es excelente", prosiguió.

Brito insistió en la receta que llevó a su equipo al pase de ronda.

"La unión de nuestro equipo, mucha fuerza mental" dijo.