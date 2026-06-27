Canadá confía en la experiencia de sus jugadores en Champions para la primera eliminatoria

"Sabemos cómo tenemos que estar en la mejor forma posible. Nos hemos ido fortaleciendo más a medida que ha ido avanzando el torneo", dijo Marsch en una rueda de prensa en el Estadio de Los Ángeles.

El técnico añadió que van a tratar de ser "muy agresivos" en el encuentro del domingo, algo que faltó ante Suiza. Ahí "no estábamos siendo lo suficientemente agresivos en nuestra forma de jugar, con o sin posesión de balón, y creo que lo tenemos que trabajar y lo haremos", agregó.

"Intentamos presentar una infraestructura donde todos entendamos nuestro papel y nos empoderemos. La clave es que estamos dispuestos a estar a la altura de todos los desafíos", dijo.

Aunque es la primera vez que la selección canadiense accede a la fase de eliminatorias del Mundial, algunos de los jugadores "se han enfrentado a situaciones parecidas" como las finales de la Champions League que puede servir para aportar la experiencia y el aplomo necesarios ante la máxima presión.

"La atención, el escrutinio, marcar un gol en una semifinal (de Champions) es incluso todavía más potente que lo vamos a hacer nosotros mañana, pero en general lo que intentamos hacer es presentar una infraestructura que todos entendamos nuestro papel y empoderarnos entre todos", expresó.

Marsch destacó el esperado regreso de su máxima figura, Alphonso Davies, cuyo retorno al 100 % calificó como un "chute de energía" clave para mañana.

El técnico desveló que apoyaron plenamente al jugador del Bayern de Munich cuando solicitó traer un preparador físico propio, una decisión consensuada y coordinada con su club.

"Nos sentamos para ver cómo iba a ser, el equipo lo ha ejecutado perfectamente y ha habido muy buena comunicación entre el Bayern y la selección", detalló por su parte Davies.

"Ha sido complicado tener que ver los partidos y rehabilitarse, sabiendo que no podía contribuir, pero ahora está listo", sentenció.