Colombia sale con Arias, Machado y Córdoba por Muñoz, Mojica y Suárez contra Portugal

Miami (EE.UU.), 27 jun (EFE).- El seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, apostó por dar descanso a sus dos laterales, Johan Mojica y Daniel Muñoz, y al delantero Luis Suárez, para dar entrada a Santiago Arias, Deiver Machado y John Córdoba, en el partido contra Portugal que definirá el liderato del grupo K del Mundial 2026 en Miami.