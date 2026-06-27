Colombia sale con Arias, Machado y Córdoba por Muñoz, Mojica y Suárez contra Portugal

Lorenzo había afirmado en la previa que el apartado físico tendría mucho peso de cara a su alineación titular, después de salir con el mismo once en los dos primeros partidos.
Colombia saldrá de inicio con Camilo Vargas; Deiver Machado, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Santiago Arias, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Luis Díaz, y John Córdoba.
Portugal, quien también viene de jugar el martes, partirá con Diogo Costa, Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Joao Félix, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto.
Colombia llega con seis puntos a este partido, por los cuatro de Portugal, por lo que un empate beneficiaría al conjunto sudamericano.