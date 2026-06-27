Cuando Paraguay llevó al límite a Alemania en 2002: “Un equipo físico, defendía muy bien”

“En 2002, en el Mundial de Japón y Corea, también fuimos primeros de grupo. Y después tuvimos el partido contra Paraguay. Entonces fue el primer partido eliminatorio, los octavos de final, también complicado contra un equipo que era muy físico, que defendía muy bien. Al final lo resolvimos y ganamos 1-0", valoró este sábado Rudi Voeller, ahora el director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol, entonces el seleccionador de aquel equipo germano, que llegó hasta la final del torneo, perdida por 0-2 contra Brasil.

"Esta vez también podríamos vivir muy bien con ese marcador, desde luego”, abundó en su comparecencia de prensa en Winston Sallem, en Estados Unidos.

En aquel conjunto paraguayo jugaron de inicio José Luis Chilavert; Francisco Arce, Carlos Gamarra, Celso Ayala, Julio Cáceres, Denis Caniza; Estanislao Struway, Roberto Acuña, Carlos Bonet; Roque Santa Cruz y José Cartozo contra Oliver Kahn; Marko Rehmer, Thomas Linke, Christoph Metzelder; Bernd Schneider, Jens Jeremies, Tortsten Frings, Marco Bode; Michael Ballack; Olivier Neuville y Miroslav Klose.

El 15 de junio de 2002 en Seogwipo, Paraguay aplacó a Alemania durante casi todo el encuentro. Ni siquiera la lesión de Roque Santa Cruz, que debió ser cambiado por Jorge Campos antes de la media hora, alteró a la selección rojiblanca.

Incluso, Oliver Kahn negó el 0-1 con una estupenda estirada a un disparo lejano de Campos ya en el primer tiempo, sin demasiadas ocasiones. Ni para uno ni para otro equipo, con José Luis Chilavert también seguro en la portería sudamericana ante Miroslav Klose y compañía.

Protegido por los centrales Ayala, Gamarra y Cáceres, Paraguay frustró a Michael Ballack, Klose y compañía hasta el tramo final, hasta una irrupción por la banda derecha de Bernd Schneider, cuyo centro al área con la diestra lo conectó Oliver Neuville con una perfecta volea con la derecha, cruzada, sorprendente, certera e inalcanzable.

El 1-0 en el minuto 88, cuando la prórroga ya parecía el único destino posible para el duelo. Después fue expulsado con tarjeta roja Roberto Acuña, ya en el tiempo añadido.

Es uno de los precedentes entre Paraguay y Alemania. El otro corresponde al 14 de agosto de 2013 con un 3-3 en un encuentro amistoso jugado en Kaiserslautern.

Al minuto 13, Paraguay vencía por 0-2, por medio de José Núñez y Wilson Pittoni, pero Alemania empató después, con los tantos de Ilkay Gundogan y Thomas Müller. Aún fue más allá Paraguay con el 2-3 de Miguel Samundio, pero Lars Bender estableció el definitivo 3-3 aún a cuarto de hora del final.