El líder España manda a casa a Uruguay y Cabo Verde alarga su historia

España, actual campeón europeo, bajó el telón de la fase de grupos como líder del H con un empate y dos triunfos, el último por 0-1 hoy sobre Uruguay, resultado en Guadalajara que selló la eliminación de la Celeste en un clima de desintegración interna.

Los 2 puntos cosechados por los pupilos de Marcelo Bielsa resultaron insuficientes para avanzar a los dieciseisavos de final por la vía de los ocho mejores terceros.

Por contra, el momento dulce en la vigésima tercera edición del Mundial lo extendió hoy en Houston la selección de Cabo Verde, que selló un empate sin goles con Arabia Saudí y redondeó una campaña con 3 puntos, pues igualó 0-0 con España en el debut y 2-2 con Uruguay en la segunda fecha.

En tanto Los Tiburones Azules se preparan desde ya para encarar al actual campeón del mundo, la selección española espera definir su próximo escollo entre Austria o Argelia, componentes el Grupo J cuyos partidos se definirán este sábado.