El plus pendiente de Musiala y Wirtz

Titulares en cada uno de los tres encuentros, después de una temporada compleja para los dos por diferentes circunstancias (Musiala no reapareció hasta el pasado enero de la grave lesión sufrida en el Mundial de Clubes hace un año y Wirtz vivió un curso con altibajos en su adaptación al Liverpool), aún no han aparecido del todo en el Mundial.

Lo sabe Julian Nagelsmann. Confía en su reencuentro cuanto antes, mientras insiste con ellos en las alineaciones iniciales, incluso con la fenomenal irrupción de Deniz Undav, al que sus tres goles y dos asistencias en las dos primeras jornadas tampoco le impulsaron al once, porque es territorio hasta ahora para Musiala, Wirtz y Leroy Sané más Kai Havertz.

“Flo se esforzó mucho, pisó el acelerador. Le falta fortuna en algunas situaciones. Le falta el gol. Pero eso llegará, seguro. Y lo de Jamal va de ritmo. Todos sabemos sus cualidades, tenemos que sacarlas. Tiene que creer en ello”, expresó el propio entrenador tras la derrota por 2-1 con Ecuador, después de ganar 7-1 a Curazao y 2-1 a Costa de Marfil.

Las estadísticas describen la insistencia de Wirtz, que ha intervenido en 398 acciones a lo largo de los 281 minutos que ha jugado, con dos asistencias. Ha dado 183 pases, con un 85 por ciento de precisión. Y ha intentado cinco rupturas de líneas, con un acierto del 60 por ciento. No ha marcado aún ningún gol, aunque se ha sentido cerca. En todo el curso con el Liverpool, al que fue traspasado por 125 millones de euros, ha anotado siete tantos en 49 compromisos.

Musiala tiene menos presencia en el juego de Alemania en este inicio de Mundial, a juzgar por los números oficiales de la FIFA. Ha intervenido 211 veces, con 77 pases sólo, tres centros al área y ocho rupturas de líneas. Marcó un gol en el triunfo inicial con Curazao. Ha disputado 236 minutos. Ha dado menos pases que Manuel Neuer, por ejemplo, con 91. Y comparativamente con un jugador de su tipo en otra selección, como Michael Olise con Francia, el internacional galo ha dado casi el doble de pases, 142, en este torneo.

Son dos futbolistas esenciales para el progreso de Alemania en este Mundial. “Está claro que todos sabemos que, para alcanzar los grandes objetivos, los jugadores que en los últimos dos años se han desarrollado increíblemente y se han convertido en futbolistas de clase mundial tienen que rendir. Eso es evidente”, apuntó Rudi Voeller, director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol desde el campo base de Winston Sallem.

“Sabemos, y ellos mismos también lo saben, que todavía hay margen de mejora. También en eso soy muy optimista. Ahora el Mundial empieza de verdad, ahora llega la fase eliminatoria. Todos sabemos que, contra grandes selecciones, esos jugadores tienen que funcionar para alcanzar los objetivos o llegar muy lejos. Lo saben también los jugadores”, abundó.

Para él, está bien infundirles ánimos, pero eso debe desembocar en su mejor fútbol: “Lo importante es que después los propios jugadores pongan las cosas en práctica y las ejecuten. Y se nota, tanto con Florian como con Jamal, que no están tan lejos. Tienes la sensación de que están cerca. Jamal ya ha marcado un gol y Florian todavía no”.

“Florian quizá ya podría haber marcado algún gol, pero también le he dicho que quizá no sea tan negativo que todavía no haya marcado. Todavía tiene mucho guardado y puede empezar el lunes con ello. Ojalá también en los siguientes partidos. No falta mucho”, dijo.

Y miró hacia Paraguay: “Y estoy contento, especialmente en el caso de Florian, de que recibió unos minutos de descanso contra Ecuador. Se nota que todo el foco está puesto en el partido del lunes, que estará fresco. Él arde de ganas, como todos”. Los necesita Alemania.