España recupera fuerzas sin Nico Williams, Yeremy Pino, Víctor Muñoz ni Laporte

Y también de dureza física por parte de los jugadores uruguayos que acabó en dos lesiones en la expedición española.

Yeremy Pino sufre un "esguince acromioclavicular" y se descartó fractura en la zona, mientras que a Nico Willams se le detectó "una lesión muscular en el aductor derecho".

Ambos futbolistas no participaron en la sesión sobre el césped.

Tanto Yeremy como Nico continuarán en la concentración del Mundial, ya que sus lesiones son de gravedad “moderada”, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y su presencia de nuevo en el terreno de juego no está descartada, según avance España en el torneo.

Contratiempos tras los que Nico Williams fue el más duro en sus redes sociales, al compartir un mensaje de frustración y señalar a Nico de la Cruz, internacional uruguayo como el culpable de su lesión por la entrada en el tiempo añadido del partido.

“Es uno de los peores días de mi vida; pero esto tampoco me va a detener”, escribió antes de apuntar que “un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria”.

Dos bajas que se unen a las de Víctor Muñoz, quien siguió su trabajo específico para recuperarse de su recaída de la lesión muscular con la que inició la concentración, ni un Aymeric Laporte que se quedó en el gimnasio y los fisioterapeutas como parte del proceso de gestión de cargas tras el partido ante Uruguay.

Una sesión suave y de recuperación para los que más minutos tuvieron ante Uruguay y de mayor ritmo para el resto de convocados, ya con la mente puesta en el partido de dieciseisavos de final del Mundial del próximo 2 de julio en Los Ángeles, para el que España espera rival entre Austria y Argelia.