Giménez, aún sin reaparición ni centenario con Uruguay

El central del Atlético de Madrid es el noveno jugador con más partidos jugados en la historia de la selección celeste. Ha sumado 51 victorias, 27 empates y 21 derrotas, con ocho goles anotados por el defensa a lo largo de 8.245 minutos.

Lo superan Diego Godín, con 161, que fue su compañero en el equipo nacional y en el club rojiblanco; Luis Suárez, con 143, con el que también compartió vestuario en ambos lugares; Fernando Muslera, con 137 y aún en activo; Edinson Cavani, con 136; Maxi Pereira, con 125; Martín Cáceres, con 116; Diego Forlán, con 112; y Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez, con 110. Estos dos últimos también han sido jugadores del Atleti.

Los 99 de Giménez con 31 años lo postulan para subir más posiciones con el paso de los años, aunque los 161 de Godín quedan todavía muy lejos.

Fuera de los tres partidos del torneo de este verano en Estados Unidos, México y Canadá, con sendos empates de su equipo contra Arabia Saudí y Cabo Verde más la derrota con España, su centenario celeste aún deberá esperar, porque su selección quedó eliminada del Mundial 2026.

Era el cuarto Mundial para Giménez, que ya jugó en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. A la vista está España, Portugal y Marruecos 2030, al que llegaría con 35 años, quien sabe si aún en el Atlético de Madrid, con el que debe debatir su futuro este mismo verano.