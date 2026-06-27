Joao Pedro, del San Luis, se rompe el ligamento de cara al torneo de Apertura

“Joao Pedro será intervenido quirúrgicamente y el estado estimado de su recuperación se encuentra reservado a su evolución”, escribió el equipo en un comunicado.

El delantero, quien ha sido internacional con Italia y que ha sido dos veces campeón goleador en la liga local, será una baja sensible para el certamen que arranca el próximo 16 de julio.

Joao Pedro es el líder de la ofensiva del conjunto dirigido por Diego Mejía, quien tendrá su primera experiencia en la liga de su país, luego de haber dirigido al Atlético Ottawa de la Canadian Premier League, equipo al que llevó al título que le dio el pase a la Copa de Campeones de la Concacaf.

La baja de Joao trascendental en uno de los equipos con presupuesto más limitado del fútbol mexicano.

El San Luis incluyó en su comunicado un mensaje de apoyo para el artillero que fue la pesadilla de los guardametas de la liga en el Apertura 2025 y Clausura 2026.

“Juntos celebramos tu bicampeonato de goleo y juntos estaremos durante este nuevo proceso en tu carrera, apoyándote en cada paso de tu recuperación”, le dedicó el conjunto potosino.

La lesión del delantero ocurrió durante un partido en la pretemporada del equipo. En varios vídeos compartidos en redes sociales se puede ver al jugador abandonar el campo sin poder apoyar la pierna derecha.

“Sabemos de la fortaleza y el carácter que te han traído hasta aquí, y estamos seguros de que volverás más fuerte. Esperaremos con ansias el día en que volvamos a gritar un gol tuyo con la playera potosina”, concluyó el escrito del San Luis.

Desde su llegada al equipo, Joao Pedro ha disputado 36 partidos, ha convertido 28 goles.

Para suplir su baja San Luis ha contratado al español Rafael Llorente, un atacante de 23 años que procede de la filial del Atlético de Madrid.