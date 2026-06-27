Los 'Socceroos' pierden a su 'recordman' Leckie y a Jacob Italiano

Sus bajas para lo que le quede de torneo a los 'Socceroos' ha sido confirmada por la delegación 'aussie', que acabó en la segunda plaza del grupo D tras Estados Unidos después de empatar a cero ante Paraguay en la última jornada.

"Desde Football Australia y los CommBank Socceroos queremos desearles a Jacob y Mathew una pronta recuperación y agradecerles su contribución durante la campaña", indicó la federación del país oceánico.

Mathew Leckie, que a sus 35 años estaba disputando su cuarta Copa del Mundo, se convirtió en el encuentro ante Estados Unidos en el jugador de la historia de Australia que ha disputado más partidos en fases finales mundialistas, con 11, al superar al guardameta del Levante Mathew Ryan.

El centrocampista de 25 años que milita en el Melbourne City, que como Italiano no pudieron disputar el encuentro ante Paraguay, se había recuperado de una operación a la que fue sometido en diciembre y se había ganado un puesto en la lista de convocados de Tony Popovic, pero sufrió una recaída en sus problemas de isquiotibiales en la segunda mitad del choque ante Estados Unidos de la que no ha podido recuperarse.

"Me da mucha pena por él", dijo Aziz Behich, compañero de Leckie en el Melbourne City, a los medios de comunicación. "Vi de primera mano este año lo que tuvo que hacer para volver a jugar con nosotros en el Melbourne City y luego lo que hizo en Sarasota (en la concentración previa", apuntó.

"Obviamente, es parte del fútbol. Todos lo lamentamos mucho porque queremos que se quede, porque sabemos lo que puede aportarnos como equipo. Incluso cuando no juega, su experiencia y presencia son importantes para muchos de los jugadores", dijo Behich sobre su compañero.

"Lo lamentamos muchísimo, pero así es el fútbol. Nos deseó lo mejor y dijo que nos acompañará. Es un tipo legendario y lo ha dado todo por estar aquí y ayudarnos", apuntó.

El defensa Jacob Italiano también se despide del Mundial después de haber sufrido una lesión en la ingle durante una sesión preparatoria previa al duelo ante Uruguay, todo un contratiempo para los 'Socceroos', pues había sido titular ante Turquía y Estados Unidos.

Australia superó la fase de grupos de un Mundial por tercera vez en su historia. Su primer reto es superar en Arlington (Texas) a Egipto y estar de nuevo en octavos, como en Alemania 2006 y Catar 2022, donde los a la postre campeones Italia (1-0) y Argentina (2-1) fueron sus verdugos en sendos partidos en los que rozó la prórroga. De hecho, la Azzurra le ganó con un tanto de penalti en la prolongación transformado por Francesco Totti y la Albiceleste gracias a la actuación del meta 'Dibu' Martínez.

Será la tercera vez que se encuentren australianos y egipcios, la prmera en un Mundial. La última ocasión que jugaron fue en un amistoso en El Cairo en noviembre de 2010, con triunfo de los 'faraones' por 3-0.