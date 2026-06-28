Europa, una asignatura pendiente para la Albirroja en los Mundiales

En su historial mundialista, Paraguay disputó 19 partidos frente a rivales europeos, con un balance de cinco victorias, ocho empates y seis derrotas. Más allá de los números, varios de esos enfrentamientos quedaron marcados por desenlaces dramáticos que privaron al seleccionado guaraní de alcanzar instancias históricas.

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La eliminación más recordada llegó en Francia 1998. Luego de una actuación heroica del arquero José Luis Chilavert y una sólida tarea defensiva, la Albirroja cayó 1-0 ante Francia en los octavos de final con el primer “Gol de Oro” de la historia de los Mundiales, convertido por Laurent Blanc en el tiempo suplementario.

Cuatro años después, en Corea-Japón 2002, el verdugo fue Alemania. Paraguay resistió durante 88 minutos, pero un tanto de Oliver Neuville sobre el final del encuentro acabó con el sueño albirrojo de avanzar a los cuartos de final.

En Sudáfrica 2010 llegó otra gran oportunidad. El equipo dirigido por Gerardo Martino alcanzó por primera vez los cuartos de final y estuvo muy cerca de eliminar a la futura campeona del mundo, España. Sin embargo, tras un partido inolvidable, los paraguayos desperdiciaron un penal y terminaron cayendo por 1-0, despidiéndose nuevamente con la frente en alto.

No obstante, la historia frente a los europeos también ofrece capítulos positivos. La primera victoria paraguaya en una Copa del Mundo fue precisamente ante un representante de la UEFA: el 1-0 sobre Bélgica en Uruguay 1930, resultado que inauguró el casillero de triunfos de la selección en los Mundiales.

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Más recientemente, Paraguay demostró que puede competir de igual a igual con las potencias europeas. En Sudáfrica 2010 empató 1-1 con la campeona vigente, Italia, y luego derrotó 2-0 a Eslovaquia para avanzar como líder del Grupo F, una de las campañas más destacadas de su historia. A eso se suma el registro reciente, en que venció a Turquía en la actual edición del certamen ecuménico.

En el balance general, la Albirroja acumula 52 partidos oficiales frente a selecciones europeas, con 12 victorias, 20 empates y 20 derrotas. Un registro que refleja la dificultad histórica de medirse con equipos del Viejo Continente, pero también la capacidad paraguaya para competir en escenarios de máxima exigencia.

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Ahora, con Alemania nuevamente en el camino, el equipo de Gustavo Alfaro buscará cambiar la historia y dejar atrás una serie de recuerdos dolorosos frente a rivales europeos. La ilusión es escribir un nuevo capítulo, esta vez con final feliz, para seguir soñando en el Mundial 2026.