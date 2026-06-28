Paraguay desafía a Alemania con la ilusión de seguir haciendo historia en el Mundial

La selección paraguaya enfrentará este lunes a Alemania en uno de los mayores desafíos de su participación en el Mundial 2026. La Albirroja buscará sacar a relucir la tradicional garra guaraní para eliminar a una de las grandes potencias del fútbol mundial y, de paso, tomarse revancha de la eliminación sufrida ante los germanos en los octavos de final del Mundial de Corea-Japón 2002.
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El encuentro se disputará desde las 16:30 hora local (17:30 de Paraguay) en el estadio de Boston, con capacidad para 65.000 espectadores, donde se espera una importante presencia de aficionados paraguayos.
El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro llega a esta instancia tras finalizar tercero en el Grupo D, por detrás de Estados Unidos y Australia. La clasificación se selló gracias al triunfo sobre Turquía y al empate sin goles frente a los australianos en la última fecha, un resultado que generó críticas por el planteamiento conservador del entrenador argentino.
Pensando en el choque frente a Alemania, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de los futbolistas que terminaron con molestias físicas. Omar Alderete y Ramón Sosa continúan en proceso de recuperación y su disponibilidad dependerá de la respuesta que tengan en los próximos entrenamientos.
Además, Alfaro deberá realizar una modificación obligada debido a la suspensión de Diego Gómez por acumulación de tarjetas amarillas. En contrapartida, Miguel Almirón volverá a estar disponible tras cumplir la fecha de sanción y se perfila para recuperar un lugar en el equipo titular.
Las principales incógnitas pasan por conocer quién ocupará el lugar de Diego Gómez en el mediocampo, con Mauricio y Damián Bobadilla como principales alternativas, y quién será el referente ofensivo. Gabriel Ávalos, Álex Arce, Isidro Pitta y Antonio Sanabria aparecen como opciones para comandar el ataque paraguayo.
Con la ilusión intacta y el sueño de seguir avanzando en la Copa del Mundo, Paraguay intentará escribir un nuevo capítulo histórico frente a una Alemania acostumbrada a este tipo de instancias, pero que encontrará a una Albirroja decidida a competir de igual a igual.