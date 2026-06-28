Gustavo Gómez: "La base de Paraguay es competir, mañana no va a ser diferente"

"Es difícil en el fútbol prometer resultados, pero sí creo que en los tres partidos, independientemente de los resultados, nosotros hemos demostrado que la base de nuestro equipo es competir, dejar todo en cada pelota en cada partido", aseguró Gómez en una rueda de prensa previa al cruce de dieciseisavos de final.

"Mañana no va a ser diferente eso porque ya lo tenemos como base, como identidad", añadió.

Gómez echó la vista atrás hacia la Copa América de 2024 -hace solo dos años, también aquí en Estados Unidos- cuando Paraguay tocó fondo al caer eliminada en la fase de grupos tras perder sus tres partidos ante Colombia, Brasil y Costa Rica.

"Pocos jugadores consiguen esto, y más todavía mirando dos años atrás, de donde nosotros estábamos y todo lo que se ha conseguido como grupo. Conseguimos la clasificación, el grupo está muy feliz", dijo.

"Ahora el fútbol nos da una oportunidad para poder enfrentar a una selección fuerte, un desafío la verdad que súper grande para nosotros", añadió, refiriéndose a Alemania.

La eliminatoria entre Alemania y Paraguay arrancará este lunes a las 16.30 hora local (20.30 GMT) en el Gillette Stadium de Foxborough, al sur de Boston (Estados Unidos), que es el hogar de los New England Patriots de la NFL.