Últimos ensayos de Paraguay antes del choque frente a Alemania

Luego de la conferencia de prensa de Gustavo Alfaro, la Albirroja trabajó con casi todo el plantel a disposición. La principal noticia positiva fue la recuperación de Ramón Sosa, quien entrenó con normalidad y vuelve a ser una alternativa para el cuerpo técnico.

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La nota de preocupación fue la ausencia de Omar Alderete, quien no participó de la práctica y prácticamente quedó descartado para el compromiso frente a los alemanes. En su lugar, el principal candidato para integrar la zaga es José Canale, mientras que Junior Alonso retornaría al equipo titular en reemplazo de Alexandro Maidana.

En cuanto al esquema, Alfaro mantiene el hermetismo y aún no confirmó si repetirá la línea de cinco defensores que utilizó en el empate ante Australia o si volverá a un sistema más ofensivo para enfrentar a uno de los grandes candidatos al título.

En la mitad de la cancha, Miguel Almirón regresaría tras cumplir su suspensión y acompañaría a Andrés Cubas y Matías Galarza, mientras que Julio Enciso volverá a ser la principal referencia ofensiva. La otra gran incógnita pasa por el acompañante del atacante del Racing de Estrasburgo: Isidro Pitta y Alex Arce pelean por un lugar en el once inicial.

El entrenador argentino analiza distintas alternativas tácticas para intentar sorprender a una selección alemana que llega como una de las favoritas al título y que representa el mayor desafío de Paraguay desde su regreso a una Copa del Mundo después de 16 años. La última práctica servirá para terminar de definir un equipo que buscará escribir una nueva página en la historia de la Albirroja.