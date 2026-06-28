Operativo Umbral 3.5: trasladan simultáneamente a más de 700 reclusos en Asunción y CDE

El Ministerio de Justicia ejecutó en la noche de este domingo un operativo simultáneo en el Centro Nacional de Prevenidos, la ex Penitenciaría Nacional de Tacumbú, y en el Centro de Prevenidos de Ciudad del Este. La intervención incluyó el traslado de más de 700 personas privadas de libertad como parte del plan de reordenamiento del sistema penitenciario.

El procedimiento fue desarrollado en coordinación con el Consejo de Defensa Nacional (Codena), la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Según las autoridades, el despliegue se realizó bajo protocolos de seguridad y con respeto a los derechos humanos.

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Más de 700 reclusos fueron reubicados

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, informó que fueron trasladadas 508 personas privadas de libertad desde el Centro Nacional de Prevenidos hacia penitenciarías del interior del país.

En paralelo, otras 215 personas condenadas fueron derivadas desde el Centro de Prevenidos de Ciudad del Este hasta la penitenciaría de Minga Guazú. En total, el operativo movilizó a más de 700 internos durante la noche del domingo.

Nicora explicó que los traslados forman parte del operativo Umbral 3.5, continuidad del proceso iniciado semanas atrás para convertir definitivamente la ex Tacumbú en un establecimiento destinado exclusivamente a personas con procesos judiciales abiertos.

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Ex Tacumbú reduce su hacinamiento

Con la reubicación de los condenados, la población del Centro Nacional de Prevenidos disminuirá de aproximadamente 1.600 a cerca de 1.100 internos, una cifra que, según el Ministerio de Justicia, representa uno de los niveles más bajos registrados en el histórico penal.

El ministro recordó que la antigua penitenciaría llegó a albergar alrededor de 4.000 personas privadas de libertad, situación que durante años fue objeto de cuestionamientos debido al hacinamiento y las condiciones de reclusión.

No obstante, aún permanecerán en el establecimiento unas 40 personas condenadas. Se trata de internos que participan en las obras de adecuación de la infraestructura y que serán trasladados una vez concluyan esos trabajos.

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Destacan operativo sin incidentes

Las autoridades afirmaron que los traslados fueron planificados para minimizar el impacto en la ciudadanía y brindar tranquilidad a los familiares de los internos.

Nicora sostuvo que, desde el inicio de los operativos de reorganización penitenciaria, entre ellos Veneratio y Umbral, ya fueron movilizadas cerca de 4.000 personas privadas de libertad sin registrarse incidentes de seguridad.

Agregó que cada traslado incluye controles médicos antes y después del recorrido, monitoreo permanente dentro de los vehículos y un nuevo proceso de identificación biométrica mediante el sistema AFIS de la Policía Nacional al llegar a los establecimientos de destino.

Reordenamiento del sistema penitenciario

El Ministerio de Justicia sostiene que la redistribución de la población penitenciaria busca consolidar un nuevo modelo de gestión, separando a las personas condenadas de aquellas que aún se encuentran con procesos judiciales en trámite.

El Gobierno afirma que esta reorganización permitirá mejorar el control dentro de las cárceles y fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario. Sin embargo, el desafío de reducir el hacinamiento y garantizar condiciones adecuadas en todos los establecimientos del país continúa siendo una de las principales deudas estructurales del sistema carcelario paraguayo.