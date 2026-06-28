Paraguay vs. Alemania: operativo policial cerrará calles del microcentro

La Policía Nacional puso en marcha desde las 18:00 de este domingo el operativo de seguridad denominado “Centro Alienta”, con cierres de calles en el microcentro de Asunción para la instalación de una pantalla gigante donde será transmitido el encuentro entre Paraguay y Alemania. Para este lunes se prevén mayores restricciones al tránsito y controles especiales a menores de edad.

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Cierres desde este domingo

El subjefe de la Comisaría 3.ª Metropolitana, subcomisario Juan González, informó que el dispositivo será encabezado por el director de Policía de Asunción y comenzará con el cierre de la calle Independencia Nacional, desde Palma hasta 15 de Agosto.

La medida responde a los trabajos de montaje de la pantalla gigante que será instalada sobre Palma, esquina Alberdi. Según la Policía, el objetivo es facilitar las tareas logísticas y evitar inconvenientes en el tránsito vehicular y peatonal.

Durante toda la jornada habrá agentes policiales en distintos puntos para orientar a conductores y peatones, considerando que el lunes es un día de intensa circulación en el centro capitalino.

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Palma será exclusivamente peatonal

El operativo se intensificará mañana lunes. Luego del mediodía, el acceso sobre la calle Palma quedará habilitado únicamente para peatones, en el tramo comprendido entre México y Colón.

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En los accesos se instalarán vallados y controles policiales similares a los implementados durante el anterior partido de la selección paraguaya. La intención es ordenar el ingreso de los aficionados que asistirán a observar el encuentro en la pantalla gigante y reforzar las medidas de seguridad en una zona donde se espera una importante concurrencia.

Controles especiales a menores

Uno de los principales ejes del operativo será la verificación de menores de edad que pretendan ingresar al sector habilitado para los espectadores.

De acuerdo con el subcomisario González, la Policía trabajará de manera coordinada con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia para controlar que niños y adolescentes estén acompañados por un adulto responsable.

El jefe policial explicó que la decisión responde a experiencias de operativos anteriores, donde —según indicó— varios de los hechos punibles registrados fueron protagonizados por menores de edad. Por ello, insistió en que los padres o tutores acompañen a los adolescentes para evitar incidentes y garantizar el normal desarrollo de la actividad deportiva.