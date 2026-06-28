Koeman asegura que el partido ante Marruecos es de los que todos quieren jugar

"Es el tipo de partido que uno quiere jugar; de eliminación contra un gran rival en una Copa del Mundo; nos tocó así y va a ser un partidazo", dijo el entrenador en una rueda de prensa.

Los marroquíes, sextos en la clasificación de la FIFA, retarán en Monterrey a los neerlandeses, séptimos, en uno de los duelos más esperados de la etapa de los 32 mejores del Mundial.

Koeman elogió el nivel de los africanos, que tienen en Achraf Hakimi uno de los mejores laterales del mundo; delanteros en buen momento de forma deportiva y un buen entrenador en Mohamed Ouahbi.

"Su guardameta, Yassine Bounou, es experimentado; sus centrocampistas, hábiles y su defensa, ordenada, pero nosotros estamos preparados", advirtió.

El técnico explicó que sus jugadores están sanos y disponibles, incluido el atacante Cody Gakpo, quien hace unas horas recibió un golpe emocional; la perdida del embarazo de su pareja.

"Es algo triste lo de Cody y su familia, pero él tiene una forma poderosa de asumir las cosas. Lo apoyamos en esta tragedia que demuestra que el fútbol es una preocupación secundaria", agregó.

Al referirse a cómo enfrentar el partido, recordó que Marruecos tiene mucho talento individual y deberán neutralizar eso.

"Nuestra defensa deberá estar compacta, no dejar espacios entre líneas. Necesitamos tener la posesión de la pelota y mucha paciencia. Es necesario mejorar; si no ganamos, nos vamos a casa y eso aplica para el rival también", recordó.

Los neerlandeses han practicado los penaltis, pero, según Koeman, eso solo es posible hasta cierto punto porque no se puede ensayar la situación emocional de un partido de Copa del Mundo.

"El penalti depende del momento; lo importante será no dudar".

El defensa Virgil Van Dijk, del Liverpool, fue interrogado sobre la posibilidad de que los hinchas mexicanos apoyen a Marruecos, como consecuencia del enojo en México por un polémico penalti en contra ante Países Bajos en el Mundial de Brasil 2014.

Aquella vez el defensa mexicano Héctor Moreno cometió una falta en el área que el árbitro no sancionó en favor de los europeos, pero al final del partido, Arjen Robben recibió una falta en el área, que resultó el penalti decisivo de la victoria de los holandeses, ante lo cual en México hubo una campaña, según la cual les robaron la victoria.

Van Dijk no se refirió al hecho, pero sí al cariño de los mexicanos y aseguró que este lunes recibirán el impulso de mucha gente en las gradas.

"Anticipo que habrá muchas camisetas anaranjadas, quizás me equivoque, pero ya veremos", pronosticó el defensa central, uno de los líderes del equipo.