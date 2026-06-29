Diomandé vs Haaland, estandartes de marfileños y noruegos por una clasificación histórica

Bajo la dirección de Emerse Faé, un exjugador que vivió su experiencia mundialista hace 20 años, y con el talento de Diomandé, por el que el Liverpool está dispuesto a pagarle al Leipzig cien millones de euros, los 'Elefantes' han sobrepasado por primera vez la primera fase de un Mundial, algo que no lograron siquiera cuando juntaron sobre el campo a jugadores como Didier Drogba y Yaya Touré.

El juego intenso de los marfileños, calificado como 'salvaje', de forma muy desafortunada por el exjugador germano Bastian Schweinsteiger, les ha valido para derrotar a Ecuador y someter durante muchos minutos a Alemania, lo que alimenta las esperanzas de un conjunto que, en palabras de su entrenador, se mira en el espejo de lo que hizo Marruecos en 2022, cuando alcanzó las semifinales del Mundial de Catar.

Noruega, mientras, examina la decisión de su técnico, Stale Solbakken, de reservar por completo al equipo titular ante Francia. Dimitió Solbakken de pelearle el primer puesto a los franceses y su segunda unidad nunca opuso resistencia (4-1).

Una decisión que ha recibido numerosas críticas, pero de la que no se arrepiente el técnico. "No me arrepiento nada de la decisión que tomé. Después del partido contra Senegal evaluamos a los jugadores y vimos que había muchos que tenían fatiga después de 80 minutos".

"Con esta decisión, espero compensar en el aspecto físico el día más de descanso que han tenido ellos", indicó.

Porque Noruega también vive de lo físico, de sus acometidas en busca de Erling Haaland, al que no le ha pesado el debut en la mayor competición. Le han bastado dos partidos para convertirse en el máximo goleador noruego, con sendos dobletes ante Irak y Senegal. Es la gran amenaza ofensiva del Mundial.

Ousmane Diomandé, del Sporting de Portugal, y Evan N’Dicka, de la Roma de Italia, serán los encargados de frenar no solo a Haaland, sino a un Alexander Sorloth que, hasta el momento, ha mostrado un perfil excesivamente bajo en el Mundial, escorado a la derecha para abrir espacios al goleador del Manchester City.

Costa de Marfil: Yahia Fofana, Guéla Doué, Ousmane Diomandé, Evan N’Dicka, Christopher Operi, Amad Diallo, Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Yan Diomandé, Nicolas Pépé y Ange-Yoan Bonny.

Noruega: Orland Nyland; Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe, Julian Ryerson; Sander Berge, Martin Odegaard, Fredrik Aursnes; Erling Haaland, Alexander Sorloth y Antonio Nusa.

Estadio AT&T de Arlington. 12.00 (17.00 GMT).