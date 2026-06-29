Ferran Torres, fallos y confianza

Aun así, tanto él como el cuerpo técnico mantienen la confianza en un futbolista que es el décimo máximo anotador de la historia de la selección española: 24 goles en 60 internacionalidades, una media de 0,4 goles por partido.

Una cifra que no ha aumentado en este Mundial, aunque ha tenido ocasiones para ello. Fallos que marcan la crítica externa a Ferran Torres.

Frente a Cabo Verde fue titular, dispuso de cuatro remates, acumuló 0,66 goles esperados (xG), una métrica estadística que estima la probabilidad de marcar en función de la calidad de las ocasiones generadas, estrelló un balón en el poste y obligó al guardameta Vozinha a hacer una gran intervención.

Ante Arabia Saudí, disputando la segunda mitad, redujo su participación ofensiva a dos disparos y un 0,58 xG, además de ver cómo el VAR anulaba en el minuto 92 un tanto por un fuera de juego milimétrico.

Contra Uruguay, de nuevo alternativa a Mikel Oyarzabal desde el banquillo, sólo remató una vez, en la que pudo ser la sentencia del encuentro, pero su mano a mano ante Sergio Rochet se estrelló en el travesaño (0,38 de xG). El balance, dos palos y un gol anulado por fuera de juego.

La confianza, sin embargo, permanece intacta. Eso sí, lejos de la titularidad y sí como alternativa desde el banquillo. Ferran aparece como el sustituto de Oyarzabal en la delantera, aunque las bajas en los extremos -lesionados Nico Williams, Yeremy Pino y Víctor Muñoz- pueden abrirle las puertas a tener más minutos, ya que el futbolista del FC Barcelona puede jugar en las tres posiciones de ataque. Saltó a la élite como extremo derecho y se fue convirtiendo a delantero centro, jugando también partidos por izquierda.

Polivalencia que Luis de la Fuente conoce a la perfección. Contó con Ferran Torres desde la sub-19, pasó por su sub-21 y ha seguido confiando en él en la absoluta. Por ello, el seleccionador confía en él y seguirá dándole oportunidades, consciente de que el gol llegará y de que España necesita de la mejor versión de Ferran para llegar lejos en el torneo.

Confianza que le transmiten sus compañeros. En el campo, en el día a día y ante los medios de comunicación.

"Un gol siempre ayuda a los delanteros, pero le veo bien. Con ganas y motivado. Le han anulado ese gol, pero está cada vez más cerca. Ferran nos va a dar muchísimo en este Mundial", aseguró Dani Olmo tras la victoria ante Arabia Saudí.

Palabras que salieron de la boca de Dani Olmo, compañero de Ferran en el FC Barcelona, pero que podría firmarlas igualmente el delantero.

El ‘7’ de España, acostumbrado al ruido externo respecto a su figura, se evade de ellas. Cuenta con un psicólogo que forma parte de su equipo desde hace años y que le ha ayudado a lidiar con la presión del día a día de un futbolista de élite.

“Me puse en manos de un profesional y a día de hoy es como un amigo porque la conexión que tuvimos desde un primer momento fue buenísima. Cuando ya empecé a hacer varias sesiones con él sentí que no tenía ningún problema, simplemente necesitaba hablarlo”, dijo en una entrevista en Cuatro.

Trabajar la salud mental se convirtió en una de sus claves en el día a día mientras confía en los suyos y en que su autoexigencia es superior incluso a la externa mientras el Mundial avanza y confía en que llegue el gol que cambie las tornas.