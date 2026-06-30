1-2. Un gol de Haaland clasifica a Noruega, rival de Brasil en octavos de final

Arlington (EE.UU.), 30 jun (EFE).- Un gol de Erling Haaland en el minuto 86 marcó este martes la diferencia y clasificó a Noruega con una victoria por 1-2 ante Costa de Marfil para los octavos de final del Mundial 2026, en los que se medirá a Brasil, el próximo 5 de julio en East Rutherford.