Barcola acompaña a Mbappé, Dembélé y Olise en Francia; Suecia repite con Elanga

El combinado galo, máximo favorito al título, saldrá con Mike Maignan en portería; Lucas Digne, Dayot Upamecano, William Saliba y Jules Koundé en defensa; Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot en el medio; y Michael Olise; Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Kylian Mbappé en el ataque.

Saliba, que se perdió el último partido de la fase de grupos contra Noruega por unas molestias que arrastra desde hace tiempo, también empezará de inicio tras un tratamiento específico durante la semana.

Lucas Digne recupera igualmente la posición de lateral izquierdo, en detrimento de Théo Hernández.

Por su parte, Suecia saldrá con Jacob Zetterström, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Gabriel Gudmundsson, Daniel Svensson, Eliot Stroud, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Anthony Elanga, Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

El seleccionador Graham Potter repite el ataque que empató con Japón, con la presencia de Isak y Gyökeres en punta, y Elanga en la posición de enganche.

En la portería, el técnico inglés vuelve a apostar por Jacob Zetterström, quien parece haberle quitado el puesto a Kristoffer Nordfeldt, titular en los dos primeros partidos.

Francia viene de firmar una fase de grupos perfecta, con victorias contundentes ante Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (1-4).

La concentración se vio golpeada por el fallecimiento de la madre de Deschamps, quien tuvo que viajar a Francia, aunque se reincorporó a los pocos días y estará sentado este martes en el banquillo del MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Por su parte, Suecia se clasificó como uno de los mejores ocho terceros. El combinado escandinavo ha mostrado dos caras muy diferentes en esta Copa del Mundo.

En la primera jornada endosó una manita a Túnez (5-1), pero en el siguiente partido ante Países Bajos sufrió en sus propias carnes ese mismo resultado. En la última fecha, un empate frente Japón (1-1) selló su pase a dieciseisavos.

El partido empezará a las 17.00 hora local (21.00 GMT) y será arbitrado por el neerlandés Danny Makkelie.

El vencedor de esta eliminatoria se enfrentará en octavos a Paraguay, que viene de apear a Alemania, el 4 de julio en Filadelfia.