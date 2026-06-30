Deschamps: "Mbappé me conmovió cuando me dedicó el gol"

"Personalmente me conmovió. Mbappé ha sido ejemplar desde el día uno", reveló el técnico en rueda de prensa tras golear a Suecia (3-0) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y pasar a octavos de final, donde espera Paraguay.

El delantero del Real Madrid marcó el primer gol del encuentro poco antes del descanso y en la celebración se fue directo a abrazar a Deschamps, quien tuvo que abandonar unos días la concentración francesa por el fallecimiento de su madre.

"Kylian como capitán es el ejemplo más brillante", afirmó.

El seleccionador galo reiteró que está al 100 % pese al duro golpe personal recibido y destacó "el espíritu colectivo" del grupo, una cualidad que en su opinión les "hace ganar partidos".

Deschamps también elogió en su comparecencia a Michael Olise, quien dio dos asistencias y suma ya cinco en la competición.

"Cuando tiene el balón es maravilloso", manifestó en relación al atacante del Bayern Múnich.

"Está jugando un fútbol de primer nivel. Ha tenido una temporada muy buena y necesitaba algo de tiempo, pero tiene una influencia increíble dentro del plantel. Se complementa bien con los otros delanteros y cada vez tiene más automatismos", apuntó.

A nivel personal, le describió como un joven "introvertido" fuera del campo, pero "muy sensible".

"La relación entre los atacantes es muy buena, desde el punto de vista humano también. Esto es bueno porque conozco otros casos en que no ocurre lo mismo aunque hablen la misma lengua", dijo con misterio.

'Les Bleus' arrollaron al combinado sueco en los dieciseisavos de final con un doblete de Mbappé, que lleva ya seis goles en el torneo, y otro más de Bradley Barcola. Ahora buscarán una plaza en los cuartos de final frente a Paraguay, verdugo de Alemania, el próximo 4 de julio en Filadelfia.