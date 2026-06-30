El momento de Lamine Yamal

Lo necesita el conjunto dirigido por Luis de la Fuente, que ha ido dosificando la carga, el rodaje y las sensaciones de su estrella, condicionada por la dolencia muscular que padeció el pasado 22 de abril en un duelo de LaLiga EA Sports contra el Celta, al lanzar un penalti, hasta el pasado 1-0 contra Uruguay, cuando estaba ya para jugarlo todo, sin límites, pero aún sin la eclosión que se espera de él en el Mundial de ahora en adelante.

De momento, ha disputado los tres partidos: apenas jugó 20 minutos en su reaparición, pleno de ganas, contra Cabo Verde con el empate sin goles; subió a 45 minutos, aunque podría haber jugado más de haberlo requerido la selección y el resultado, en el 4-0 contra Arabia Saudí, en el que marcó el gol que abrió la victoria a pase de Mikel Oyarzabal; y llegó hasta los 76 minutos, reemplazado por Ferran Torres, es un complejo encuentro por la presión de Uruguay, que previsiblemente replicará e intensificará ahora Austria.

“Lo veo bien (a Lamine Yamal), con ganas. Está muy enchufado, muy rápido. Casi no se le nota que viene de una lesión. Me gusta verlo así porque hay gente que se lesiona y pierde un poco la confianza en arrancar y en jugársela, y él no. Él se divierte y ojalá esté sano mucho tiempo”, expresó Pedri González durante una entrevista con la Agencia EFE.

Al duelo contra Austria enfoca ya Lamine Yamal, desde el once inicial que propondrá Luis de la Fuente, con Alex Baena por la izquierda, titular por tercer encuentro seguido, y con Mikel Oyarzabal como referencia arriba, secundados por detrás por Pedri González, Rodrigo Hernández y previsiblemente Dani Olmo, en lugar de Mikel Merino. Atrás, más allá de la duda entre Marcos Llorente o Pedro Porro por el mismo lado derecho de Lamine Yamal, se espera a Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella, además del portero Unai Simón.

“Lamine Yamal no necesita mucha ayuda. Y a veces es peor, porque le llevas un jugador más. Es el que marca las diferencias y hay momentos donde si se dobla y otros que no. Trabajamos con vídeos, lo que exige el entrenador… A Lamine Yamal le preguntas si necesita que suba, durante el partido son cosas que se hablan y, cuanta mejor comunicación haya, mejor va a ir todo”, expresó Marcos Llorente desde el lateral diestro.

“España tiene nuevos talentos y jugadores fantásticos, como por ejemplo Lamine Yamal. No les veo ningún punto débil", avisó Hans Krankl, el autor del gol de la victoria austriaca por 2-1 en el único enfrentamiento mundialista entre ambas selecciones, en Argentina 1978. Hace casi medio siglo.

En este Mundial, Austria ha ganado un solo partido, por 3-1 a Jordania; perdió 2-0 contra Argentina y salvó la clasificación con un 3-3 ante Argelia. Pero la sucesión de sorpresas en el torneo advierte a España, la vigente campeona de Europa.

Condicionado por la recuperación de su lesión, por el rodaje inicial (no jugó ningún encuentro entre el 22 de abril, cuando se lesionó, y el 15 de junio, cuando ya reapareció directo en la competición), Lamine Yamal no ha sido tan decisivo como otras figuras de este Mundial, como el argentino Lionel Messi, con seis goles; los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, con cuatro, además de Michael Olise, con tres asistencias; el brasileño Vinicius, con cuatro goles y un pase decisivo; o Erling Halaand, con cuatro dianas.

Ya fue definitivo Lamine Yamal en la Eurocopa 2024. Lo había sido en la primera fase, pero lo fue aún más en las eliminatorias: dio una asistencia en el primer gol de España contra Alemania en cuartos de final, decidido finalmente en la prórroga por Mikel Merino (1-2); anotó un gol para nivelar el 0-1 ante Francia en semifinales, con un golazo impresionante a la escuadra (2-1); y fue el pasador del primer tanto de Nico Williams en la final ante Inglaterra (2-1).

Igualmente, en las eliminatorias de la Liga de Naciones de 2025 también sobresalió. En el encuentro de vuelta de los cuartos de final contra Países Bajos, apurado y resuelto en los penaltis, anotó uno de los goles en el 3-3. Fue el autor del 3-2 en el minuto 103, en la prórroga. Y en las semifinales ante Francia logró dos de los cinco goles del equipo (4-5).

Tiene sólo 18 años. El próximo 13 de julio, aún en el Mundial si España logra seguir su curso hacia adelante, cumplirá 19. “Lo veo muy maduro. Es otra dimensión a lo que viví yo, la suya es más grande. Lo veo maduro, muy tranquilo. Lo que le interesa a él es jugar, divertirse. Le encantan los partidos grandes, no se esconde y es lo que tiene que hacer”, remató Pedri, compañero suyo en el Barcelona y la selección, en una entrevista con EFE.