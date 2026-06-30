Frank Lampard seguirá en el banquillo del Coventry hasta 2029

Una renovación que acabó con los numerosos rumores que habían surgido sobre el futuro de Lampard al que se le vinculaba con equipos como el Crystal Palace, vigente campeón de la Liga Conferencia, o el Fulham.

Pero el Coventry no estaba dispuesto a dejar escapar al técnico que le permitió regresar, veinticinco años después, a la Premier League, tras coronarse campeón de la Segunda División inglesa.

"Tras conseguir el ascenso y ganar el campeonato era importante disfrutar del momento, pero ahora nuestra labor consiste en centrarnos en lo que queremos hacer y en lo que tenemos que hacer de cara a la próxima temporada. Hay mucho trabajo por delante, tanto dentro como fuera del campo", señaló Lampard.

Un trabajo para el que el exjugador internacional inglés contará con el pleno apoyo del propietario y director ejecutivo de Coventry, Doug King, que se mostró "absolutamente encantado" con la renovación de Lampard.

"Desde su llegada en noviembre de 2024, nuestro club ha experimentado una trayectoria ascendente bajo su liderazgo y tras ganar el campeonato la temporada pasada, era lógico que sea él quien nos guíe en nuestra primera temporada en la Premier League en una generación", concluyó King.