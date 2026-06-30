Grimaldo: “Es complicado, vengo de un año muy bueno, en forma y me gustaría jugar”

Ni él ni David Raya ni Joan García ni Marc Pubill ni Eric García ni Borja Iglesias ni Martín Zubimendi ni Víctor Muñoz, aunque este ha estado lesionado, han disputado aún ningún minuto en el torneo ni contra Cabo Verde ni contra Arabia Saudí ni contra Uruguay.

“Sí se hace complicado. Yo voy a hablar por mí personalmente. Vengo de un año muy bueno, estoy en una forma increíble, claro que me gustaría jugar, pero entiendo que hay que respetar a los compañeros y al entrenador. Entreno de la mejor forma para estar preparado, para cuando llegue mi momento, pero no te voy a mentir: es complicado no poder tener minutos y poder ayudar dentro del campo. Estoy ayudando desde fuera del campo y preparándome para cuando llegue mi momento”, valoró en rueda de prensa desde el campo base de la selección en el Mundial en Chattanooga, en Estados Unidos.

De la Fuente lo valora también como opción para el extremo, después de las lesiones de Nico Williams y Yéremy Pino.

“Es una posición que conozco muy bien. Este año he marcado 14 goles y he dado 13 asistencias. Sé lo que tengo que hacer en el campo contrario y puedo ayudar en esa posición, el entrenador lo sabe y, si me necesita, puedo ayudar al equipo en ese sitio también”, apuntó.

“Esta selección tiene muchísimos extremos de nivel altísimo. Creo que no le falta nada, todos tiene un nivel altísimo. Me habéis preguntado si puedo jugar de extremo y claro que sí puedo jugar de extremo, puedo ayudar en esas dos posiciones. A nivel ofensivo he dado cifras, porque son una realidad. Sé lo que tengo que hacer en el último tercio del campo”, insistió en otra pregunta sobre el mismo asunto.

Y habló de las sorpresas hasta ahora en el Mundial, con las eliminaciones de Alemania, ante Paraguay, y Países Bajos, frente a Marruecos: “Al final es un Mundial, cada partido es muy complicado, ya lo vimos nosotros contra Cabo Verde. Cualquier equipo, si no estás al nivel, te puede eliminar. Hay que estar muy centrado y respetar a cualquier rival. Ayer Alemania y Holanda se eliminaron, nos ponen en alerta a todos, pero ya sabíamos que esto es un Mundial y cada partido es complicado”.