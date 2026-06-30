Grimaldo: "Mi objetivo era muy claro, ir al Atlético de Madrid; es un día muy feliz"

“Desde el primer día de mercado se lo dije a mi agente, que sólo quería esa opción. Ha trabajado con eso desde el primer día, yo he estado centrado aquí en el Mundial y, cuando ha habido la posibilidad de ir allí, hemos oficializado todo. Es un día muy feliz para mí y toda mi familia”, aseguró desde el campo base de la selección en la ciudad estadounidense de Chattanooga, donde está concentrado para el Mundial 2026.

Grimaldo ha estado “muy feliz en Alemania” en el Bayer Leverkusen, pero insistió en que su “sueño era volver a España y jugar en la Liga”, en la que aún no ha participado. “Hoy estoy consiguiendo ese sueño y muy feliz de estar en el Atlético de Madrid, reiteró.

“El Atlético de Madrid es de los grandes de España, estoy en el mejor momento de mi carrera para estar en un equipo de Champions que lucha por todo y es el objetivo que tenía desde hace mucho tiempo y lo he conseguido”, continuó.

El nuevo lateral del Atlético de Madrid ya ha “podido hablar un poco, no mucho”, con Diego Siemone, que será su nuevo entrenador.

“Me ha felicitado por unirme a la plantilla y me ha deseado suerte en este Mundial, porque ahora lo más importante es estar aquí concentrados en el Mundial y ganar el siguiente partido (contra Austria, en los dieciseisavos de final, el próximo jueves)”, explicó.

Grimaldo ya ha coincidido en la selección con tres futuros compañeros suyos en el Atlético de Madrid, Marcos Llorente, Álex Baena y Marc Pubill. “Primero de todo, mi relación con ellos ha sido muy buena desde hace muchísimo tiempo. Y con Baena he tenido una relación muy cercana los últimos años. Se alegra mucho de mi llegada. Baena juega también por la izquierda y podemos hacer una conexión muy buena en la Liga este año”, declaró.

A la vez, su compañero y amigo Marc Cucurella irá al Real Madrid, el ‘eterno’ rival del Atlético de Madrid.

“Tenemos muy buena relación, pero no hemos tenido mucha comunicación con el tema de clubes. Al final, él se va para el Real Madrid, yo me voy al Atlético, vamos a ser rivales, pero eso no cambia nuestra relación”, repasó.

“Sabemos diferenciar la persona del jugador y, como persona, le quiero un montón. Para mí es un amigo y alguna broma caerá más adelante, cuando nos enfrentemos, pero, de momento, no hemos hablado de eso”, expuso.

No habló de la situación en el Atlético de Julián Alvarez, que ha pedido salir traspasado del club rojiblanco. “No puedo hablar de Julián porque no lo conozco muy bien, no sé muy bien lo que está ocurriendo con eso. Es una decisión suya y del club. No entro ahí. Creo que es un grandísimo jugador, uno de los mejores delanteros del mundo, eso todo el mundo lo sabe, pero no voy a entrar en ese debate”, explicó.