Habib Beye se despide como entrenador del Olympique de Marsella tras apenas cuatro meses

"El Olympique de Marsella anuncia que pone fin a su colaboración con Habib Beye. El club agradece a Habib Beye y le desea lo mejor para el futuro de su carrera", indicó el equipo en un escueto comunicado.

Beye, francés nacionalizado senegalés, sustituyó en febrero a Roberto De Zerbi sin lograr grandes resultados.

Bajo su mando, el OM solo logró quedar quinto en la Liga francesa y por tanto no se clasificó para la Liga de Campeones del próximo año.

De acuerdo a medios deportivos como L'Équipe su sustituto probable es el francés Bruno Genesio. EFE.