Fútbol Internacional
30 de junio de 2026 a la - 14:55

Habib Beye se despide como entrenador del Olympique de Marsella tras apenas cuatro meses

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París, 30 jun (EFE).- El Olympique de Marsella (OM) oficializó este martes la salida de Habib Beye como entrenador tras apenas cuatro meses en el banquillo del club.

Por EFE

"El Olympique de Marsella anuncia que pone fin a su colaboración con Habib Beye. El club agradece a Habib Beye y le desea lo mejor para el futuro de su carrera", indicó el equipo en un escueto comunicado.

Beye, francés nacionalizado senegalés, sustituyó en febrero a Roberto De Zerbi sin lograr grandes resultados.

Bajo su mando, el OM solo logró quedar quinto en la Liga francesa y por tanto no se clasificó para la Liga de Campeones del próximo año.

De acuerdo a medios deportivos como L'Équipe su sustituto probable es el francés Bruno Genesio. EFE.