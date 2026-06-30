La RFEF presume de solidez económica y estabilidad, con optimismo ante el España-Austria

En tránsito desde Estados Unidos, donde la selección se jugará dentro de dos días su pase a los octavos de final frente a Austria en Los Ángeles, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, presidió una sesión de unas tres horas y media en las que los cerca de 90 asambleístas presentes respaldaron de forma casi unánime las propuestas de la directiva.

La felicitación a España por acabar como primera de grupo la fase inicial y un recuerdo emotivo para Venezuela y los afectados por los terremotos fueron las primeras palabras de Louzán, que también de entrada destacó el aumento significativo de los ingresos federativos por los audiovisuales y de patrocinio.

117,3 millones de euros los primeros y 80,7 millones€ los segundos fueron parte de cifras presentadas, junto a 53 millones procedentes de la Supercopa, que en febrero de 2027 tendrá que jugarse fuera de Arabia Saudí ya que este país acogerá en esa fecha la Copa de Asia. La RFEF estudia ya entre numerosas propuestas para decidir, con respaldo de la Asamblea, la sede "en cualquier país del mundo, buscando las mejores condiciones posibles, económicas deportivas y de prestigio".

Unos ingresos de 387 millones€ (14,7 millones por encima de lo presupuestado) en 2025 un patrimonio neto de 144,3 millones€ fueron otros datos con los que el presidente se congratuló de conseguir una estabilidad necesaria cuando llegó y que alcanza también a lo institucional.

"Satisfechos, pero no conformes, porque queremos más. Vinimos a hacer, no a estar y durante esta temporada que acaba hemos trabajado intensamente para ello. Es nuestra obligación que todos los actores del fútbol trabajemos en la misma dirección y que haya lealtad y coordinación entre instituciones y toda la familia del fútbol", dijo con Javier Tebas, presidente de LaLiga en la mesa presidencial.

Como objetivos Louzán planteó "convertir el estamento arbitral español en la referencia a nivel mundial", mediante "la transparencia y la meritocracia", y que la final del Mundial 2030 sea en suelo español.

"Trabajar, como no puede ser de otra manera, para que la final de ese Mundial se celebre en España. Ese trabajo nos viene una vez rematado el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con unos ingresos espectaculares y una proyección de país muy importante, que es de alguna manera lo que nos debe ocupar en España.

La Asamblea respaldó el calendario de 2026-207, cuyo sorteo se celebrará esta tarde en la "plaza selección" en Colón en Madrid, con las fechas determinadas en un arbitraje ante la falta de acuerdo entre LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). LaLiga empezará el 15-16 de agosto y acabará el 30 de mayo en Primera y el 6 de junio Segunda. El play-off de ascenso se jugará entre el 9 y el 20 de junio.

También algunos cambios en el fútbol femenino, que tendrá un grupo único de 14 equipos en la Primera Federación, 3 de 4 en Segunda y 18 de 12-14 en Tercera y cambios en la competición de fútbol sala 2026-27 y en la Supercopa 2027-28.

La crítica de la reunión se escuchó en la voz del presidente de la Federación de Cantabria, José Ángel Peláez, que tomó la palabra varias veces y cuestionó decisiones de la directiva como cambios hechos en competiciones sin atender a propuestas de los propios clubes.

"Consejos vendo que para mí no tengo. Con los precedentes que hay en la casa, en los que tu participabas de manera muy activa, a este gobierno no se le puede mayor grado de transparencia porque no lo ha habido antes", zanjó contundente Louzán, que en dos ocasiones tuvo el lapsus de confundir a Suiza con Austria como rival de España el jueves en el Mundial.