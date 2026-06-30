30 de junio de 2026 a la - 15:15
La selección española ensaya los penaltis
Redacción deportes, 30 jun (EFE).- La selección española ensayó este martes los lanzamientos desde el punto de penalti en la sesión a puerta cerrada para el inicio de las eliminatorias del Mundial 2026, este jueves contra Austria en dieciseisavos de final, según confirmó el lateral Alejandro Grimaldo al término del entrenamiento matutino en Chattanooga, en Estados Unidos.
“Sí. Lo hemos preparado. Lo hemos preparado hoy y lo prepararemos mañana. Es lo normal. Todo el mundo tiene que estar preparado para todo”, afirmó.
Dos de las cuatro eliminatorias disputadas hasta ahora en este Mundial 2026, las victorias de Paraguay contra Alemania y de Marruecos frente a Países Bajos, se han decidido en los penaltis.