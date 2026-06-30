La selección española ensaya los penaltis

“Sí. Lo hemos preparado. Lo hemos preparado hoy y lo prepararemos mañana. Es lo normal. Todo el mundo tiene que estar preparado para todo”, afirmó.

Dos de las cuatro eliminatorias disputadas hasta ahora en este Mundial 2026, las victorias de Paraguay contra Alemania y de Marruecos frente a Países Bajos, se han decidido en los penaltis.