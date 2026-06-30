Lenglet ficha por el Benfica hasta 2029

Madrid, 30 jun (EFE).- Clement Lenglet, defensa central francés que ha militado las dos últimas temporadas en el Atlético de Madrid, jugará el próximo curso como cedido en el Benfica, después de lo cual se unirá ya traspasado al conjunto luso hasta el 30 de junio de 2029, según informaron ambos clubes tras el acuerdo alcanzado para su fichaje.