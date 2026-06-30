Lenglet ficha por el Benfica hasta 2029

“Clément Lenglet jugará la próxima temporada en el Benfica después de poner fin a su etapa como jugador del Atlético de Madrid”, expuso el club madrileño.
Lenglet llegó al Atlético en 2024, primero cedido por el Barcelona y después fichado como agente libre, con contrato hasta 2029. Ha jugado 60 partidos en dos años, con tres goles y tres asistencias.
“Desde el Atlético de Madrid le agradecemos su esfuerzo y compromiso durante estas dos temporadas y le deseamos mucha suerte en su nuevo proyecto profesional”, añadió el club rojiblanco.
Es la segunda baja del Atlético respecto a la pasada campaña, tras la salida de Antoine Griezmann, traspasado al Orlando City.