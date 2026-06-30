Portugal se despide de Florida y ya apunta a los dieciseisavos contra Croacia

Todos los jugadores lusos estuvieron disponibles para el técnico español Roberto Martínez durante la sesión, que comenzó con ejercicios de carrera y continuó otros más intensos de calentamiento, en los que la plantilla se dividió en cuatro grupos.

El aspecto físico es un factor elemental durante este Mundial por las altas temperaturas, y la selección de Portugal apenas cuenta con cuatro días de recuperación tras el último partido de la fase de grupos contra Colombia.

El empate en ese partido dejó a Portugal en el segundo puesto del grupo K, y se medirá el jueves en el BMO Field de Toronto con Croacia, también segunda por detrás de Inglaterra.

En caso de ganar, jugará los octavos de final contra el vencedor de la serie entre España y Austria el 6 de julio en el estadio de Dallas.

Los siguientes cruces también serían en la costa oeste, por lo que la expedición lusa dejará mañana definitivamente la localidad de Palm Beach, que ha sido su sede de concentración desde el 12 de junio.

Portugal busca conquistar en Estados Unidos el primer Mundial de su historia, el broche de oro a una década dorada que comenzó con la conquista de la Eurocopa en 2016.

A ese título, el primero en la historia de la selección, le siguieron la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025, esta última tras vencer a España en la final.

La mejor participación de Portugal en un Mundial se remonta a 1966, cuando acabaron en tercera posición. Hace veinte años, en Alemania 2006, también alcanzaron las semifinales, pero cayeron en el partido por el tercer puesto.