Rudi García: “Senegal es un gran equipo; hay que limitar sus fortalezas”

“Ya no hay un solo partido fácil. No vimos mucho los partidos de Alemania o Países Bajos, pero nos centramos en Senegal, en cuáles y dónde están sus fortalezas y debilidades. Esa es nuestra prioridad. Tenemos que aprovechar sus debilidades y limitar sus fortalezas lo mejor que podamos”, dijo el técnico, camino del duelo en el estadio Lumen de Seattle.

El técnico francés, de 62 años, apuntó que “todos es posible” cuando fue preguntado por la posibilidad de cambiar de sistema a una línea de cinco atrás, por la fortaleza física de su adversario.

“Estamos invictos durante los últimos 16 partidos seguidos. Tenemos que quedarnos con eso, con lo bueno, que es lo que importa”, explicó en rueda de prensa.

Y destacó el mérito de su equipo: “Queríamos acabar primeros en la fase de grupos y lo logramos. Por supuesto que queríamos haber ganado más partidos. Ahora llegan las eliminatorias. Senegal es un gran equipo, pero tenemos que ganarles si queremos llegar lejos en este Mundial”.

No reveló Rudi García si Hans Vanaken repetirá de inicio en el centro del campo: “No importa. Como equipo, vamos a mostrar nuestra mejor versión con cualquier alineación. Los suplentes también son importantes, como ya han demostrado Lukaku, Raskin u Onana. Todo el equipo está listo”.

El defensa central Zeno Debast, lesionado la primera fase, ya se entrena con el grupo y formará parte de la convocatoria, según contó el entrenador, aunque advirtió de que aún necesita “tiempo” para alcanzar el ritmo y reaparecer en la competición.

A su lado, el delantero Charles de Keteleare consideró que “no importa quién sea el favorito” en el encuentro de este miércoles.

“Tenemos confianza y tenemos que estar alerta. Ayer se demostró que no importa si eres el favorito”, advirtió.

“Ya no hay partidos fáciles", continuó el atacante, sin gol aún en el Mundial 2026: “No le doy mucha importancia a eso. Si ganamos 5-1, como hicimos contra Nueva Zelanda, no pienso en ello. Claro que me gusta marcar goles”.