Fútbol Internacional
30 de junio de 2026 a la - 14:55

Un golazo de Nusa da ventaja a Noruega al descanso (0-1)

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Arlington (EE.UU.), 30 jun (EFE).- Un golazo con la derecha de Antonio Nusa, con un remate dentro del área a la escuadra en el minuto 40, da ventaja a la selección de Noruega por 0-1 frente a Costa de Marfil en su duelo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Por EFE